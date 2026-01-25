Kovin: Održan 49. izbor najuspešnijih u sportu

U opštini Kovin, po 49. put, održan je izbor najuspešnijih sportista, u organizaciji Sporskog saveza opštine Kovin. Saša Đorđević, predsednik Sportskog saveza opštine Kovin, istakao je da je od izuzetnog značaja da se afirmišu sportisti koji vredno rade i daju sve od sebe, prenosi RTV Pančevo.

Dobitnik nagrade za životno delo, trener košarke Petar Marković, istakao je da priznanje koje je dobio predstavlja ne samo njegov uspeh, već i uspeh sportista koje je on trenirao.

Ivan Srbotnjak, trener Odbojkaškog kluba Bavanište, na priznanje za trenera godine gleda kao dodatnu motivaciju, za koju smatra da je potrebna svakodnevno, pogotovo za mlade sportiste.

Sportski savez opštine Kovin ove godine, pored manifestacija koje su već tradicionalne, fokusiraće se na rekreativni sport, rekao je Đorđević.

Đorđević se takođe zahvalio svima koju su doprineli da sport u Kovinu bude na zavidnom nivou.

Svečanosti su prisustvovali zamenik predsednice opštine Kovin Ratko Musurović, predsednik Odbojkaškog saveza Vojvodine Petar Bogunović, generalni sekretar Sportskog saveza Vojvodine Mlađen Stojšin.

(RTV Pančevo)