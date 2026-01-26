Kovin: Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović o inkluziji Roma

U opštinskoj upravi Kovin održan je sastanak na kojem je glavna tema bila postavljanje romskog koordinatora u Centru za socijalni rad, uz fokus na unapređenje socijalne inkluzije i položaja Roma i Romkinja na nivou okruga. Na sastanku su učestvovali pokrajinska poslanica Jelena Jovanović, predsednica opštine Violeta Ocokoljić i predstavnici Nacionalne romske manjine, prenosi RTV Pančevo.

Cilj sastanka u opštinskoj upravi Kovin, pored unapređenja socijalne inkluzije i poboljšanja položaja Roma i Romkinja, bio je i razmatranje dosadašnjih rezultata uz isticanje postignutih pomaka. Posebna pažnja posvećena je romskom koordinatoru koji će postavljanjem u Centru za socijalni rad doprineti jačanju organizacione podrške.

Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović istakla je da je naročito ponosna na rad lokalne samouprave opštine Kovin u oblasti unapređenja položaja romske nacionalne manjine.

Koordinatorka Vesna Novakov naglasila je da je jedan od ključnih segmenata sastanka upravo položaj romske zajednice, kao i sumiranje dosadašnjih rezultata i planiranje daljih akcija u okviru projekta koji opština Kovin godinama podržava i za koji izdvaja značajna sredstva.

Dosadašnji rezultati ocenjeni su kao dobra osnova, ali je naglašeno da predstoji još posla. Kao prioriteti izdvojeni su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i socijalna sigurnost, uz dogovor da se kroz održive programe i jaču podršku nastavi unapređenje položaja Roma i Romkinja u okrugu.

