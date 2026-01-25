Sport Južni Banat

Međugorje: Vršac izgubio od Zrinjskog 4:0, pogledajte golove

13:28

25.01.2026

Zrinjski je objavio video snimak golova sa utakmice protiv Vršca na društvenim mrežama.

Zrinjski trenutno trenira u Međugorju, gde je pobedio Vršac sa ubedljivih 4:0.

Golove za Mostar postigli su Adi Nalić, Tomislav Kiš (dva) i Karlo Abramović.

U OFK Vršac navode da ova pripremna utakmica odigrana na trening centru Zrinjskog u Rodoču 2 x 60 minuta te da je u dobroj i kvalitetnoj utakmici do izražaja došao veći kvalitet ekipe Zrinjskog.

„OFK Vršac nije iskoristio svoje prilike, ali možemo biti zadovoljni angažovanjem igrača u ovom delu priprema. Ekipi Zrinjskog želimo sreću u nastavku evropskog puta, a mi nastavljamo pripreme u Međugorju gde već u utorak igramo sa Posušjem“ navode u OFK Vršac.

(Pančevac/S.L)

