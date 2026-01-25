FK Dolina Padina: Održana prozivka, odazvali se svi igrači

Na stadionu FK Doline održana je prozivka pred nastavak sezone.

Svi igrači su se odazvali, čime je jasno poslana poruka zajedništva, discipline i spremnosti za nove izazove.

Igračima se najpre obratio potpredsednik kluba Jano Kigen Šimak, koji je poželeo dobrodošlicu i istakao osnovne principe kluba, poštovanje, redovan rad, ozbiljan odnos prema treninzima i dresu koji se nosi.

Novi šef stručnog štaba, Marjan Spasić, predstavio je plan rada za predstojeću polusezonu, sa jasnom vizijom i ciljevima, kao i raspored prijateljskih utakmica koje će poslužiti kao temelj za uigravanje ekipe i podizanje forme.

U ime svlačionice, kao kapiten i jedan od najiskusnijih igrača, obratio se Marko Kelećevič, koji je jasno stavio do znanja da se ulazi u novu fazu, sa višim standardima, jasnim pravilima i odgovornošću svakog pojedinca prema ekipi.

FK Dolina ulazi u nastavak sezone osvežena,

neki igrači su se oprostili od kluba, dok su nova pojačanja stigla da dodatno ojačaju tim.

Početak je zvanično označen.

Rad počinje. Ciljevi su postavljeni.

(Pančevac/Elena Sladaček Šimek)