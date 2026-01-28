“Skillcations” magija: Putovanja kao spoj odmora i učenja novih veština

Klasičan odmor na kome se samo leži na plaži i broje dani do povratka kući polako ustupa mesto novom tipu putovanja. Sve više ljudi bira takozvane “skillcations” – putovanja koja kombinuju odmor i učenje novih veština. Umesto pasivnog opuštanja, fokus je na iskustvu koje ostavlja trag i po povratku kući.

Skillcations podrazumevaju boravak na destinacijama gde turisti mogu da nauče nešto konkretno: od lokalne kuhinje i tradicionalnih zanata, preko foraginga (sakupljanja jestivog bilja u prirodi), do keramike, tkanja, fotografije ili čak vinske kulture. Ovakva putovanja često uključuju rad sa lokalnim majstorima i zajednicama, što im daje dodatnu autentičnost i dublji smisao.

Stručnjaci za turizam ističu da popularnost ovog trenda raste jer ljudi sve češće traže aktivne, svesne i “sporije” odmore. Učenje nove veštine doprinosi osećaju postignuća, smanjuje stres i stvara uspomene koje nisu vezane samo za fotografije, već i za znanje koje ostaje zauvek.

Za mnoge, skillcations predstavljaju idealan balans između odmora i ličnog razvoja – beg od svakodnevice koji ne podrazumeva bekstvo od sebe, već upravo suprotno: priliku da se otkriju nova interesovanja, talenti i drugačiji način putovanja.

Gde su “skillcations” najpopularnije?

Italija (Toskana, Sicilija) – kursevi tradicionalne kuhinje, pravljenje testenine i učenje o vinu i maslinovom ulju

Portugal – keramika, surf kampovi sa školama surfovanja i radionice lokalnih zanata

Francuska (Provansa) – radionice parfema, lavande i francuskog kuvanja

Skandinavija – foraging, preživljavanje u prirodi i nordijska kuhinja

Balkan (Srbija, Hrvatska, Slovenija) – etno-sela sa radionicama tkanja, drvodeljstva, tradicionalne hrane i vina

(Pančevac)