Ovo su pet prioriteta Vlade Srbije za rad u narednom periodu

15:34

25.01.2026

Foto: Vlada Srbije

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut rekao je da je na današnjoj tematskoj sednici Vlade Srbije, kojoj je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić, donet zaključak o pet ključnih elemenata kojima će se članovi vlade u narednom periodu posebno posvetiti.

Macut je, zaključujući sednicu, kazao da je tih pet elemenata savetovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a da se odnose pre svega na ekspresno uvrštavanje velikog nacionalnog projekta – Ekspa.

– Zaključci su i da se u budućem periodu radi na energetskim pitanjima, obrazovanju i nauci, zdravstvu i vojnim pitanjima, odnosno uspostavljanje strukturnih elemenata za uvođenje i služenje vojnog roka i osavremenjivanje i osnaživanje vojske – rekao je Macut.

(Pančevac)

