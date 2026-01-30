Debeljača: Plesna grupa „Perdulo“ radi na novoj koreografiji

Nakon raspusta, u Debeljači su nastavljene probe plesne grupe „Perdulo“, koja okuplja tridesetoro učenika od drugog do sedmog razreda. Deca trenutno rade na novoj koreografiji mađarskih narodnih igara iz županije Šomođ, uz pomoć gostujućeg koreografa iz Novog Sada. Kroz ples i druženje, mališani ne samo da uče korake, već i neguju mađarsku folklornu tradiciju i kulturni identitet.

Nakon raspusta, plesna grupa „Perdulo“ ponovo se okupila u Debeljači i započela rad na novoj koreografiji mađarskih narodnih igara iz županije Šomođ. Probe se održavaju u okviru Doma kulture „Jožef Atila“, u saradnji sa lokalnom osnovnom školom. U grupi učestvuje tridesetoro dece, učenika od drugog do sedmog razreda, koja kroz ples, igru i zajednički rad imaju priliku da se upoznaju sa bogatom mađarskom folklornom tradicijom.

Ovoga puta, sa njima radi gostujući koreograf Željko Kiš iz Novog Sada, koji je zadužen za pripremu nove koreografije šomođskih igara. Pored učenja koraka i ritma, folklorne probe imaju i snažan vaspitno-obrazovni karakter, jer deca kroz zajednički rad razvijaju disciplinu, odgovornost i osećaj pripadnosti sopstvenoj kulturi.

Rad se odvija kroz redovne probe, ali i dodatne radionice, tokom kojih mališani postepeno savladavaju osnovne elemente šomođske narodne igre.

Plesna grupa „Perdulo“ nastavlja sa aktivnostima i u narednom periodu, a rezultat dosadašnjeg rada publika će imati priliku da vidi na budućim nastupima i manifestacijama. Na ovaj način doprinosi se očuvanju mađarske kulture i folklorne baštine u lokalnoj sredini, dok deca kroz ples razvijaju kreativnost i ljubav prema narodnoj umetnosti.

(Pančevac/RTV Pančevo)