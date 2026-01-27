Debeljača: Rekonstrukcija prostorija Društva „Banatsko kolo“

Uz pomoć finansijskih sredstava obezbeđenih putem konkursa Opštine Kovačica, uspešno je završena druga faza rekonstrukcije prostorija Društva za negovanje tradicija „Banatsko kolo“ u Debeljači , prenosi RTV Kovačica.

Obnovljeni prostor prvenstveno će služiti za boravak pratilaca dece koja su članovi ovog ansambla, ali i za okupljanje, druženje i aktivnosti svih članova društva. Pomoćnica predsednika opštine Kovačica, Marijana Meliš, posetila je Društvo „Banatsko kolo“ i tom prilikom istakla da će lokalna samouprava i ubuduće nastaviti da pruža podršku ovom, kao i drugim udruženjima i društvima koja deluju na teritoriji opštine Kovačica, prepoznajući njihov značaj u očuvanju kulture, tradicije i društvenog života lokalne zajednice.

(RTV Kovačica)