Vršac: SBPB gradi objekat od 1.340 kvadrata

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Dr Slavoljub Bakalović u Vršcu dobila je građevinsku dozvolu za izgradnju novog Odeljenja „N“ za neurologiju, ukupne bruto površine oko 1.340 kvadratnih metara.

Novi objekat gradi se na parceli u javnoj svojini Autonomne pokrajine Vojvodine, na prostoru postojećeg zdravstvenog kompleksa. Predračunska vrednost investicije iznosi oko 141,4 miliona dinara

Investitor je Autonomna pokrajina Vojvodina, dok je projektnu dokumentaciju izradio arhitektonski atelje Pod krovom iz Vršca.

Podsetimo, krajem prošle godine predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković dodelila je sredstva za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2025. godini.

Specijalna bolnica iz Vršca učestvuje u strateškom projektu u okviru kojeg će biti obezbeđena sredstva za infrastrukturno opremanje i formiranje novog odeljenja.

Direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Dr Slavoljub Bakalović iz Vršca, dr Jelena Đokić, naglasila je tada da ova zdravstvena ustanova ima dugu tradiciju u realizaciji projekata prekogranične saradnje.

„Novi projekat, pod nazivom Neurokardiologija – od prevencije do rehabilitacije, podrazumeva izgradnju novog dela u okviru bolničkog kruga. Projekat obuhvata i kampanju podizanja svesti o značaju prevencije neuroloških i kardioloških oboljenja, kao i obuku medicinskih sestara i tehničara. Finansiranje projekta je obezbeđeno u iznosu od 85 odsto iz fondova Evropske unije, dok preostalih 15 odsto obezbeđujemo mi zajedno sa partnerima iz Rumunije. S obzirom na to da je to za nas veliko opterećenje, posebno nam znači podrška Pokrajine“, istakla je dr Đokić.

Ukupna vrednost projekta iznosi više od 2 miliona evra, dok je obaveza Specijalne bolnice u Vršcu da obezbedi 213.000 evra, što je omogućeno zahvaljujući podršci AP Vojvodine.

