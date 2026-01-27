Južni Banat

Bela Crkva: Sveti Sava proslavljen uz molitvu i paketiće za najmlađe

15:00

27.01.2026

Foto: FB/ BCinfo

U pravoslavnim hramovima na teritoriji opštine Bela Crkva služena je liturgija posvećena Svetom Savi, u Hramu Svetih Apostola Petra i Pavla u Beloj Crkvi, svetu liturgiju služili su starešina hrama protojerej Janko Cicka i protonamesnik Stefan Živković, prenosi BCinfo.
Starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla protojerej Janko Cicka iskazao je svoju zahvalnost svima koji su pomogli u obeležavanju praznika Svetog Save.
Prazniku Svetog Save posebno se raduju deca, a i ove godine uz pomoć svojih roditelja i učitelja naučili su pesmice posvećene prvom srpskom arihepiskopu i time dokazali da nastavljaju put Svetosavlja, čuvajući tradiciju duboku ukorenjenu u našem narodu.

(Pančevac/BCinfo)

