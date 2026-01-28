Uspeh za divljenje: Vasil Barca se bori za Srbiju

Učenik 8/2 razreda Osnovne škole Mlada pokolenja iz Kovačice, ostvario je izuzetan uspeh - kvalifikovao se kao drugoplasirani na međunarodno takmičenje u programiranju koje će početkom februara biti održano u Beogradu.

Ovaj plasman je rezultat predanog rada, velikog talenta i kontinuirane podrške mentora u Centru za mlade talente pri OŠ „Mlada pokolenja“ u Kovačici.

Koordinator Centra za talente Borislav Žarkov ističe da je Vasilov uspeh vredan divljenja i da nivo njegovog znanja već sada može da se meri sa fakultetskim. Posebno je naglasio da su ovakvi centri retkost čak i u većim gradovima, što ovaj rezultat čini još značajnijim.

Centar za talente postoji zahvaljujući podršci Opštine Kovačica, koja sistemski ulaže u razvoj mladih i neguje talenat u oblasti programiranja i informatike, ali i drugih nauka poput fizike i matematike.

Tim povodom, Petar Višnjički, predsednik Opštine Kovačica, zajedno sa zamenikom predsednika Miroslavom Tomašem, posetio je Centar kako bi čestitao Vasilu i poželeo mu mnogo uspeha na predstojećem takmičenju.



Predsednik Opštine poručio je:

„Opština Kovačica kontinuirano ulaže u obrazovanje – kako u znanje i sticanje savremenih veština, tako i u unapređenje infrastrukture. Naš cilj je da mladima obezbedimo uslove da ovde, u svojoj sredini, razvijaju potencijale i postižu vrhunske rezultate! Ovom prilikom poželeo je Vasilu mnogo uspeha, ali i naglasio da je plasman i činjenica da će predstavljati Srbiju na ovom takmičenju već ogroman uspeh!“

Pored Vasila, Centar pohađa još talentovanih učenika koji vredno rade na unapređenju svojih veština, jer, talenat je dar a rezultati dolaze sa vrednim i predanim radom.

„Sasvim je izvesno da će ovaj Centar uz podršku Opštine Kovačica iznedriti još mladih i perspektivih pojedinaca.

Čestitamo Vasilu Barci i njegovim mentorima i želimo mnogo uspeha na takmičenju u Beogradu! Kovačica – rasadnik znanja i talenata“, poručili su iz opštine Kovačica.

(Pančevac)