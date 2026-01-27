Dan i krsna slava 72. brigade za specijalne operacije

Vojna svečanost povodom Dana 72. brigade za specijalne operacije, koji se obeležava 27. januara u spomen na prvi uspešno realizovan borbeni zadatak jedinice, održana je danas u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu.

Svečanosti su prisustvovali zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, članovi kolegijuma načelnika Generalštaba, raniji komandanti jedinice, članovi porodica poginulih pripadnika brigade, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, organa lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova te udruženja veterana i institucija sa kojima jedinica sarađuje.

U okviru obeležavanja praznika, pred svečanim strojem pripadnika brigade i veterana, istaknuta su ključna dostignuća u izgradnji borbene gotovosti u godini za nama, održan je prikaz dela sposobnosti jedinice i uručene su nagrade i priznanja najistaknutijim pojedincima. Položeni su i venci i cveće na spomen-obeležje poginulim pripadnicima ove elitne jedinice Vojske Srbije.

Komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general dr Miroslav Talijan je u svom obraćanju podsetio na istorijat brigade napomenuvši da ova jedinica već više od tri decenije ponosno slavi Savindan i da kao nosilac Ordena ratne zastave prvog stepena nastavlja da opravdava uloženo poverenje od strane državnog i vojnog vrha.

On je istakao da su operativne sposobnosti jednice u prethodnom periodu znatno unapređene, a naročito od 2019. godine kada je jedinica ponovo dobila status brigade, kakav zaslužuje. Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije ranije danas su obeležili i krsnu slavu jedinice, Svetog Savu, prvog arhiepiskopa srpskog – Savindan.

(Pančevac)