Savindan svečano obeležen u kovinskoj „Zmajevoj“ školi

KOVIN – U Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ u Kovinu, školska slava Savindan i ove godine je proslavljena uz svečani program, okupljajući učenike, nastavnike, roditelje i brojne goste,prenosi RTV.

Svečanost je započela himnom Svetom Savi u izvođenju hora, nakon čega je osveštan slavski kolač i upućeni blagoslovi za zdravlje i napredak učenika i nastavnika.

U programu su učestvovali hor mlađih razreda kao i učenici koji su kroz recital podsetili na značaj Svetog Save kao utemeljivača srpske crkve, države i školstva.

Po tradiciji, domaćini slave bili su učenici završnih razreda, koji su sa svojim odeljenskim starešinama lomili slavski kolač, simbolično nastavljajući put svetosavlja. Slavu su preuzeli učenici sedmog razreda, koji će je nositi do naredne godine.

Savindan je kao školska slava ustanovljen još 1840. godine, na predlog Atanasija Nikolića, rektora Liceja u Kragujevcu. Od tada se u svim školama u Srbiji najsvečanije obeležava, a tradicija je živa i u južnom Banatu, gde je praznik slavljen i u vreme austrougarske okupacije.

Na kraju svečanosti, svi učenici i gosti dobili su kolač, žito i tradicionalne perece, uz poruku da Savindan nije samo praznik škole, već i dan duhovnog sabiranja i podsećanja na vrednosti koje je Sveti Sava ostavio kao trajno nasleđe.

