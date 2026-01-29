Crne rode: Osmi Acin memorijal “Stazama istorije Pančeva”

Osmi Acin memorijal pod nazivom“Stazama istorije Pančeva“ održaće se od 30. januara do 1. februara 2026. godine u Osnovnoj školi Miroslav Mika Antić u Pančevu. Dolazak ekipa predviđen je u subotu do osam časova, dok ekipe iz udaljenih mesta i inostranstva stižu u petak posle 19 časova, prenosi RTV Pančevo.

Organizator osmog Acinog memorijala je Izviđački odred Crne rode iz Pančeva. Domaćin manifestacije biće Osnovna škola Miroslav Mika Antić u Pančevu, od 30. januara do 1. februara 2026. godine, gde će se okupiti izviđači iz Srbije i regiona.

Memorijal je posvećen prerano preminulom izviđaču Aleksandru Aci Stankoviću i okuplja učesnike svih uzrasta – od šest do devedeset devet godina. Cilj je da se neguje sećanje na Acu, ali i da se promovišu izviđačke vrednosti zajedništva i prijateljstva.

Program osmog Acinog memorijala obuhvata raznovrsne discipline. Tokom vikenda učesnike očekuje bogat raspored aktivnosti, druženje i završna dodela nagrada i diploma.

Domaćini obezbeđuju pet obroka i nagrade za sve četiri kategorije, a učesnici su dužni da ponesu uniformu, izviđačku i zdravstvenu knjižicu, vreću za spavanje, podmetač, pribor za obrok, toplu garderobu i baterijsku lampu.

(RTV Pančevo)