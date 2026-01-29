Pančevo: Uvođenje u vojnu evidenciju do 27. februara

Centar Ministarstva odbrane Pančevo pozvao je sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođena 2008. godine i starijih godišta, koja još nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave radi upisa.

Uvođenje u vojnu evidenciju sprovodi se u periodu od 12. januara do 27. februara 2026. godine, radnim danima od 8 do 15 časova, u prostorijama Centra Ministarstva odbrane Pančevo, u Ulici Miloša Obrenovića I, na četvrtom spratu.

Prilikom dolaska, regruti su u obavezi da ponesu ličnu kartu, a ukoliko je nemaju, mogu dostaviti drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet. Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Centra Ministarstva odbrane Pančevo ili putem telefona 013/319-759.

(Pančevac)