Kovačica: Prvo školsko opštinsko takmičenje iz informatike u nedelju

Prvo školsko opštinsko takmičenje je iz informatike u nedelju 1. februara, a domaćin je Kovačica.

Svi strani jezici osim engleskog su u subotu 7. februara u Crepaji, kada je istog dana u istom mestu i književna olimpijada a matematika u Kovačici. U nedelju 8. februara domaćin je Idvor iz engleskog i tehničkog. Fizika je u Crepaji 28. februara, kada je u istom mestu i srpski jezika, prenosi RTV Kovačica.

Tri takmičenja su u subotu 14. marta: iz biologije u Crepaji, geografije i istorije u Debeljači. Padina je domaćin 15. marta iz hemije. U martu je u Kovačici i takmičenje recitatora a nadmetanje malih karikaturista „Mali Pjer“ je pomenutog meseca u Crepaji.

Uzdin je 25. aprila domaćin takmičenja iz saobraćaja. U aprilu je u Novom Sadu međuokružno nadmetanje u fluošu – lutki.

Nisu još poznati termini iz takmičenja u srpskom kao nematernjem jeziku, zatim iz mađarskog, slovačkog i rumunskog jezika, kao i nadmetanje horova i orkestara.

(RTV Kovačica)