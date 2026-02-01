Rok ističe za 5 dana: Evo kako da proverite da li je vaša kuća upisana u katastar

Oni koji imaju nalog na eUprava.gov.rs mogu koristiti uslugu „Pregled nepokretnosti iz katastra“, gde se vidi šta je sve registrovano na njihovo ime

Iako decenijama žive u svojim domovima, mnogi građani tek sada proveravaju da li je njihova kuća pravno upisana u katastar. Razlog je primena Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kao i činjenica da poseban program „Svoj na svome“ važi još vrlo kratko – zaključno sa 5. februarom.

Stručnjaci upozoravaju da samo nepokretnosti koje su evidentirane u katastru imaju punu pravnu zaštitu, dok objekti koji nisu upisani mogu biti vođeni kao imovina nepoznatog vlasnika, što kasnije otežava prodaju, nasledstvo ili legalizaciju.

Kako da proverite da li je vaša kuća upisana

Najbrži način da proverite status svoje nepokretnosti je putem sistema eKatastar, koji vodi Republički geodetski zavod. https://katastar.rgz.gov.rs

– izabrati pretragu po adresi ili po broju parcele

– uneti tačne podatke (mesto, ulica, broj, parcela)

Sistem prikazuje:

– upisane objekte

– vlasnike

– pravni status nepokretnosti

Ako se objekat ne pojavljuje u sistemu ili stoji napomena da nema podataka o objektu, to znači da nije evidentiran u katastru.

Lični uvid u katastar

Građani mogu i lično proveriti stanje u nadležnoj službi Republičkog geodetskog zavoda.

Potrebno je poneti:

– ličnu kartu

– adresu ili broj parcele

– bilo kakav dokaz o vlasništvu (ugovor, rešenje o nasleđivanju, građevinsku dozvolu)

Na licu mesta moguće je dobiti informaciju:

– da li je objekat upisan

– da li postoji neusaglašenost u podacima

– da li se vodi postupak legalizacije

Provera preko portala eUprava

Građani koji imaju nalog na eUprava.gov.rs mogu koristiti uslugu „Pregled nepokretnosti iz katastra“, gde se vidi šta je sve registrovano na njihovo ime.

Ako objekat nije upisan – ne čekajte, rok ističe 5. februara

Za neupisane kuće, vikendice, pomoćne objekte i druge građevine, program „Svoj na svome“ omogućava pojednostavljen i ubrzan upis, ali samo do 5. februara.

Za pokretanje postupka potrebno je:

– podneti zahtev u nadležnoj službi RGZ

– priložiti dokaz o vlasništvu (ugovor, rešenje, izjave svedoka)

– dostaviti geodetski snimak ili skicu objekta (ako postoji)

– uplatiti propisanu naknadu (u zavisnosti od zone i površine)

Ukoliko se zahtev ne podnese u predviđenom roku, nepokretnost može biti evidentirana kao objekat nepoznatog vlasnika, a pravo vlasništva kasnije se dokazuje u redovnom postupku, koji je znatno složeniji i skuplji.

Ako imate kuću, vikendicu ili pomoćni objekat – proverite da li je upisan u katastar odmah.

Program „Svoj na svome“ traje još kratko, do 5. februara, i predstavlja poslednju priliku za jednostavniji upis bez komplikacija.

(24sedam.rs)