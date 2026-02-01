„Galenika” kupila slovenačku kompaniju „Sanofarm”

Farmaceutska kompanija Galenika postala je vlasnik 100 odsto udela u slovenačkoj kompaniji Sanofarm, saopšteno je iz Galenike.

Time se, kako se navodi u saopštenju, dodatno učvršćuje pozicija ove kompanije na tržištima Slovenije i Hrvatske i nastavlja strateško širenje poslovanja u Evropskoj uniji.

Sanofarm je distributer dijetetskih suplemenata i fitoterapeutskih proizvoda, koji je veoma prisutan u Sloveniji i u Hrvatskoj.

