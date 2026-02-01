„Galenika” kupila slovenačku kompaniju „Sanofarm”

Baletska škola Dimitrije Parlić: Tri decenije uspeha
17:00
01.02.2026
Farmaceutska kompanija Galenika postala je vlasnik 100 odsto udela u slovenačkoj kompaniji Sanofarm, saopšteno je iz Galenike.
Time se, kako se navodi u saopštenju, dodatno učvršćuje pozicija ove kompanije na tržištima Slovenije i Hrvatske i nastavlja strateško širenje poslovanja u Evropskoj uniji.
Sanofarm je distributer dijetetskih suplemenata i fitoterapeutskih proizvoda, koji je veoma prisutan u Sloveniji i u Hrvatskoj.
Udarne vesti
17:00
01.02.2026
16:01
01.02.2026
13:30
01.02.2026
09:59
01.02.2026
15:00
31.01.2026
14:00
30.01.2026
12:51
29.01.2026
AUD
68.91 RSD
BAM
60.04 RSD
CAD
72.81 RSD
CHF
128.09 RSD
EUR
117.42 RSD
GBP
135.40 RSD
SEK
11.13 RSD
USD
98.46 RSD
11:30
01.02.2026