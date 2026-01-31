Glamočić: Počinje isplata podsticaja poljoprivrednicima

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da će narednih dana poljoprivrednicima biti isplaćeni podsticaji za koje su zahtevi podneti u novembru i decembru prošle godine, nakon što je Vlada Srbije usvojila krovnu uredbu kojom je omogućena isplata.

„Već jutros u osam časova, na sednici Vlade, izglasali smo krovnu uredbu koja omogućava da počnemo isplatu svega onoga što je bilo podneto za isplatu u novembru i decembru. Poljoprivrednim proizvođačima poručujem da narednih dana prate svoje e-sandučiće, jer će zaista leći značajna sredstva za sve vrste podsticaja“, rekao je Glamočić novinarima nakon obilaska Međunarodnog sajma Agro Belgrade 2026, koji je danas otvoren na Beogradskom sajmu.

Glamočić je naveo da se isplate odnose na investicione podsticaje, osiguranje, kao i na treći kvartal premije za mleko.

„Od nedelje počinje i isplata podsticaja za kvalitetna priplodna grla, uključujući i subvencije za junice u iznosu od 100.000 dinara, a o kojima je bilo spekulacija da li će je biti. Svi koji ispunjavaju uslove dobiće sredstva, bez novog javnog poziva, na osnovu već podnetih prijava za 2025. godinu. Po automatizmu ide isplata, znači ne želimo da komplikujemo život poljoprivrednicima, nego da pojednostavimo procedure“, istakao je ministar.

Glamočić je naglasio da je cilj resornog ministarstva da se procedure maksimalno pojednostave i da se poljoprivrednicima olakša pristup državnoj podršci.

Ministar je najavio i da će u narednih desetak dana biti rešeno i na koji način će biti isplaćen i podsticaj za biljnu proizvodnju.

„Ono što mogu da kažem u ovom momentu, da će to biti u dve rate, pred prolećnu i pred jesenju setvu.Veće podsticaje dobiće proizvođači koji se bave intenzivnim granama poljoprivrede, poput voćarstva, povrtarstva, vinogradarstva, cvećarstva, kao i oni koji ulažu u navodnjavanje, protivgradne sisteme, zaštitu od mraza i plasteničku proizvodnju“, rekao je Glamočić.

Naveo je da je politika u kojoj svi dobijaju isto bez obzira na ulaganja više nije održiva.

„Moramo da vodimo razvojnu politiku, da jačamo prehrambeni suverenitet zemlje i da Srbija postane još veći izvoznik. Lideri smo u voćarskoj proizvodnji, ali u povrtarstvu situacija nije dobra i tu ćemo se posebno usmeriti“, dodao je ministar.

Glamočić je podsetio da je resorno ministarstvo učestvovalo u izradi nacrta zakona o nepoštenim trgovačkim praksama i da je javna rasprava završena.

„Zakon predviđa da kvarljivi poljoprivredni proizvodi moraju biti plaćeni u roku od 30 dana, a ne kao do sada, kada se čeka i po četiri ili pet meseci. Takođe, više neće biti proizvoljnog vraćanja robe na teret proizvođača“, rekao je Glamočić.

On je naveo i da će biti jasno definisane zabranjene trgovačke prakse, naglašavajući da su propisane i visoke kazne koje će iznositi i više od milion evra za one koji ne budu poštovali zakon.

„Verujem da će zakon biti usvojen u Skupštini tokom marta i da će značajno poboljšati položaj primarnih proizvođača“, zaključio je Glamočić.

Sedmi međunarodni sajam Agro Belgrade traje do 31. januara i na njemu se predstavilja veliki broj kupaca i trgovaca iz Evrope i regiona, kao i izlagača iz Srbije uključujući poljoprivrednike, izvoznike, proizvođače opreme, poljoprivredne mehanizacije i distributere, prenosi Tanjug.