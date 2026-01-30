Čadež: Blokirano 93 odsto izvoza iz regiona

BEOGRAD – Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da je zbog blokade prevoznika onemogućeno 93 odsto izvoza iz regiona, što prouzrokuje dnevnu štetu od oko 92 miliona evra (109,95 miliona dolara).

„Za svaku kompaniju to znači između 10.000 i 50.000 evra dnevno penala jer ne isporučuju robu kupcima“, rekao je Čadež za Rojters u Beogradu, objavila je danas Privredna komora Srbije.

Istakao je da Srbija traži sastanak sa Evropskom komisijom kako bi se razgovaralo o rešenjima poput posebnih viza ili dozvola.

Vozači kamiona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji započeli su 26. januara proteste protiv novog, strožeg sistema ulaska i izlaska EU, prema kojem se suočavaju sa zadržavanjem i deportacijom ukoliko prekorače dozvoljeni boravak u Šengenu.

Posle jučerašnje objave predstavnika Evropske unije da se za ;visoko mobilne profesije, poput vozača kamiona, sportista ili umetnika, razmatraju nova vizna pravila za boravak u Šengen zoni, prevoznici iz Crne Gore i Severne Makedonije su obustavili blokade.

(Beta)