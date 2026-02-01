Baletska škola Dimitrije Parlić: Tri decenije uspeha

Jubilej je obeležen svečanim koncertom, a učenici škole nastavljaju sa takmičenjima i u novoj sezoni. U okviru koncerta odigrana baletska predstava „Bajadera“.

Baletska škola „Dimitrije Parlić“ iz Pančeva iza sebe ima tri decenije rada i brojne uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni. Jubilej je obeležen svečanim koncertom, a učenici škole nastavljaju sa takmičenjima i u novoj sezoni.

O tome kako je jubilej obeležen, kako su protekle godine koje su prethodile proslavi jubileja i šta novo pripremaju učenici škole „Dimitrije Parlić“ direktor Milorad Vukobratović govorio je za RTV Pančevo

– Za 30 godina škola je od jednog odeljenja osnovne škole došla do samostalnog rada škole „Dimitrije Parlić“ i osnivanja srednje baletske škole. Sada imamo tri klase – profesionalne igrače koji se školuju kod nas. Nema sumnje da su to sve uspesi koji su vredni pažnje, što treba posebno istaći. Škola se u tom smislu proširila i otvaranjem izdvojenih odeljenja. Imamo četiri izdvojena odeljenja – u Zrenjaninu, Vršcu, Alibunaru i Vladimirovcu. Reč je o odeljenjima osnovne škole koji prevashodno imaju smerove „klasičan balet“, kao i smer „narodne igre“ u Vladimirovcu i smer „savremena igra“ u Vršcu – ističe Vukobratović.

Jubilej je i zvanično obeležen krajem godine, svečanim koncertom u Kulturnom centru Pančeva.

– Sala je bila puna. Značajni gosti iz sveta baleta i predstavnici Grada prisustvovali su našem koncertu i uveličali ovaj za nas značajan datum. Svečanost je bila utoliko veća jer je u okviru koncerta odigrana baletska predstava „Bajadera“, klasičan repertoar i nastup učenika odseka za narodnu igru – naveo je Vukobratović.

Jubilarna godina protekla je u znaku izuzetnih rezultata, ističe direktor Vukobratović:

-Prošle godine učenici su ostvarili značajne uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni. Reč je o takmičenju u Beču, potom Republičkom takmičenju i Festivalu baletskih škola, zbog čega smo i dobitnici Novembarske nagrade za učenike.

U četvrtu deceniju i novu kalendarsku godinu ulazi se spremno za nove poduhvate. Učenike očekuje takmičarska sezona – na čijem je početku Republičko takmičenje baletskih škola u Novom Sadu i Festival baletskih škola u Subotici.

