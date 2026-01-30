Više od 80.000 pratilo “duel”: Vučić pozvao Baku Praseta usred TikTok lajva

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić po prvi put održao je lajv na društvenoj mreži TikTok.

Predsednik je razgovarao uživo sa korisnicima TikTok-a i odgovarao na njihova pitanja.

– Pre svega, ima nešto što se tiče veštačke inteligencije, zloupotrebe i svega drugog… Javno sam ustao i rekao da to ne sme da se radi, nedopustiva je potpuna obmana javnosti i da je neko rekao nešto što nije. Nikada neću dozvoliti da se to upotrebi protiv bilo koga ko drugačije misli i time želim da otvorim jednu vrstu dijaloga sa svima vama – rekao je Vučić na početku i istakao da bi voleo da čuje šta ljudi misle o tome.

Predsedniku su pušteni viralni snimci sa njim, koje je on potom komentarisao.

Vučić je prvo pogledao viralni snimak koji je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, na kojem izgleda kao da posećuje domaćinstvo mama Slavice, dok ona nije kući.

– Je l’ imate adresu ove žene, ja bih voleo da joj se zahvalim za ovakvu vrstu gostoprimstva. Sina pozdravite, duhovit je i snalažljiv. Čestitam na tome!

Vučić je tražio da mu se ponovi snimak sa svim uvredama upućenim njemu.

– Žvalavi psiho, šizoje… Da vam kažem, svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, tako da za mene je ovo super! – rekao je Vučić.

– Deo kampanje, dehumanizacija – dodao je.

– Za moja usta krivi su moji majka i otac, ništa nikad nisam dirao, nikakvu intervenciju, niti planiram da imam. Čekam i da postanem i deda da mogu da se pohvalim time.

– Pogledajte kako se Srbija izgradila, kako se Beograd izgradio, koliko bolnica, kliničkih centara i svega drugog. Onda neki kažu “pa to su naše pare”, naravno uvek su to sve naše pare. Samo za 12 i 15 godina nisu mogli da podignu nijedan dom zdravlja.

Vučić je potom komentarisao viralni snimak Bake Praseta u kojem se obraća Vučiću.

– Znate šta bih ja rekao Vučiću na TikTok lajv. Nisam ni za vašu stranu ni za onu drugu ne interesuje me, da li može da se makne porez za influensere? Da makne porez skroz brate – rekao je Baka Prase, na šta se Vučić nasmejao.

– Čovek je fenomen. Ne može da se makne porez – rekao je Vućić.

– Poštovani gospodine, sine, spreman sam da te primim i da razgovaramo o tome, ali država živi od poreza. Sad vidim zašto je popularan ima snažnu energiju.

– Nisi ti sine tako siromašan da nemaš da platiš porez. Ideš u najbolje bolnice džabe – dodao je Vučić.

– Uključi Štimca, Žaklinu Tatalović, sve te stručnjake uključi, šta su rekli da sam Šiptar? – rekao je.

– Da narod čuje i vidi šta ko ima da poruči.

– Za sve sam ja kriv, ali zasluženo. Meni građani ništa nisu krivi. Meni su zaslužni što su imali poverenja kad je bilo teško, što su razumeli šta je država. Sačekaćemoi da prođu sve godišnjice i oko 21-22. marta predstavićemo program Srbija 2035. Nisu meni građani ništa krivi, naprotiv. Postoje stvari za koje jesam kriv, ali valjda i one za koje sam zaslužan. Prihvatio sam ja krivicu.

O rezultatu Crvene Zvezde i Partizana u košarci rekao je:

– Nadao sam se da izvuče Dinamo pošto je bio jači od Zvezde pre. Što se košarke tiče, mislim da Zvezda ima četvrti ili peti najbolji tim u Evropi i sa njim može da ide. Obično sam saglasan sa onim što govori Đurović, nisam u svemu. Zvezda, mislim da su bolji i od Reala, Barselone, Valensije…

Predsednik je govorio i o svom nadimku.

– TikToker onaj što ide po ulici kaže “gde ste lepi, kako ste”, šta da radiš. Tako da sam postao lep, bar kod Šulca.

Baka Prase se uključio uživo u lajv

Predsednik je pozvao Baku Praseta na telefon.

– Pripremio sam se za lajv predsedniče. Očekujem vas na Marakani na revanšu.

– Ja sam srećan kad biste postigli malo bolji uspeh u Evropi, zameram što nisu više uložili – rekao je Vučić.

– To je izazov koji ću ja da prihvatim – rekao je Baka Prase.

– Samo nemoj da prolaziš u politici kako prolaziš u sportu – dodao je Vučić.

– Ovo su teške reči predsedniče, kad budem gradonačelnik, podeliću otkaze – odgovorio je Baka Prase.

– Tapkajte ljudi, skupljam pare da platim porez – zbunio je Baka Prase Vučića.

– Sve sam, samo ne kockar. Veoma sam oprezan. Od mene nisi nikad čuo da će nešto biti lako. Država nije za kocku i nije na kocku – rekao je Vučić.

– Da budem sasvim pošten, da ti staviš na crveno, ispalo bi crveno. Ja da stavim na crveno, ispalo bi crno – dodao je.

Baka je zamolio Vučića da nazove Donalda Trampa i traži od njega da mu vrati Jutjub kanale.

– Nisam njegovu porodicu uzeo u usta, niti bih ikada. On je prvi rekao za mog oca da je kriminalac i da diluje drogu – rekao je Baka Prase Vučiću o sukobu sa Željkom Mitrovićem.

– Željko je moj drug, ni tada nisam želeo da se mešam, niti sam rekao ijednu lošu reč o tebi, niti bih ikada. Izvini majstore, to je žar borbe, tapkanje – našalio se Vučić.

Baka Prase rekao je da je spreman da se izvini, ali ne prvi.

– Daću sve od sebe i radiću na tome iako njega razumem i s razlogom je ljut – dodao je Vučić.

– Mene zanima da li je ovo početak vaše karijere kao strimera i da li vi ulazite na moj teren, kao što sam ja ušao u vaš kao gradonačelnik? – pitao je Baka Prase Vučića, na šta se predsednik nasmejao.

– Nema liga za klince od 8, 9, 10 godina. Da vodim neke klince od 11, 12 godina da ih pripremam za prva takmičenja, to mi je želja, a ovo…

Predsednike, vi ste sada bacili jedan W – poručio je jutjuber Vučiću. Inače, “W” je simbol pobede na TikTok-u.

– Uspeli smo nekoga da uključimo uživo – rekao je Vučić nakon razgovora sa Bakom Prasetom i konstatovao da u tom trenutku 80.000 ljudi gleda lajv.

Na informaciju da lajv ima više od 10 miliona lajkova našalio se: “To ste zakupili Indijce kao Bogoljub Karić”.

– Sa 27 godina sam postao ministar i ne mislim da je to pametno – komentarisao je Vučić.

– Za određene stvari u državi mora da postoji iskustvo. Bez toga, državu ne poklanjajte onome kroz to nije prošao i ko ne zna šta je sito i rešeto.

– Uspeo sam da obezbedim da vreme tokom kojeg sam vladao prema objektivnim kriterijumima bude najbolje vreme u srpskoj istoriji, po mnogim stvarima.

– Odlaze manje nego ranije, ali postoji taj problem i dalje jer u zapadnim zemljama su veća primanja, ali to će biti sve manje slučaj. Lekari i medicinske sestre odlaze sve manje. Ponovo dolaze u vojsku i policiju zato što imamo dobre plate i verujem da ćemo za 2 ili 3 godine kad pređemo 1.500 evra prosečnu platu… Veliki broj ljudi se vraća i još veći razmišlja da se vrati. Ja ih pozivam. Njihovo iskustvo, znanje i energija su nam uvek dobrodošli – rekao je.

– Posao mi je da govorim o onome što smo uradili – rekao je.

– Na TikTok-u sam video da je neko govorio, pošto oni misle i uspevaju u tome, ja znam da vi ne gledate TV i da mnogi od vas ni ne znaju šta se zbivalo 2012. Pojavilo se na TikTok-u neki tip, ne kaže “Vučić je sve prodao”, on to na pokvareniji način kaže “a ta 2022. godina ostala je zapamćena po tome što smo prodali sve naše uljare i šećerane, prodali mlekare Sorošu i nemamo više mleko.”

Predsednik se nadovezao na to i dodao da je to sve prodato početkom 2000.

– Kaži istinu, nemoj da obmanjuješ narod.

– Meni su sva deca ćaci i oni se hvale time, kao i ja.

Saopšteno mu je da ga puno pozdravljaju studenti Vladimir Balać i Miloš Pavlović.

– Vidimo se uskoro u nešto drugačijem ambijentu. Hvala najlepše – rekao je za kraj predsednik Vučić.

