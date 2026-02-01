Od ponedeljka prijava za upis u vrtiće na portalu e-Uprava

U ponedeljak, 2. februara, počinju konkursi za upis dece u predškolske ustanove u 33 opštine i grada širom Srbije, a prijava se vrši elektronski popunjavanjem formulara putem portala eUprava.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da roditelji mogu da vide celokupan spisak predškolskih ustanova koje su raspisale konkurs u okviru usluge eVrtić na Portalu eUprava.

„Ono što je novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani, moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Srbiji“, piše u saopštenju.

(Pančevac)