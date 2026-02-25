Mešavina soli i maslinovog ulja: Nakon ovog tretmana, nećete osećati bol u vratu i kičmi

Ova mešavina za masažu se priprema sa nerafinisanim biljnim uljem i solju (možete koristiti morsku vodu, ako želite).

Sve što vam je potrebno je:

10 kašika soli i 20 kašika ulja (maslinovo, suncokretovo).

Okoštavanje vrat je teško izlečiti, ali postoji lek za nju. Bolno je i praćeno osećajem nelagodnosti u vratu, a rezultira gubitkom osećaja u rukama. Ovaj jednostavan prirodni lek brzo i efikasno ublažava bol i sve ostale simptome osifikacije vrata. Nakon tretmana, nećete osećati bol narednih pet godina.

Uputstvo:

Pomešajte sastojke u staklenoj posudi i zatvorite je. Posle nekoliko dana, videćete svetlu smesu u tegli. Ne koristite smesu dok se ne pojavi svetla boja

Upotreba:

Utrljajte lek svakog jutra na bolno mesto. U početku je potrebno masirati 2-3 minuta, a zatim povećavati vreme za 2-3 minuta dnevno dok ne dođete do 20 minuta masaže dnevno. Zatim obrišite vrat vlažnom krpom. Nakon 10 dana, tretman će značajno poboljšati cirkulaciju krvi, a sama masaža će stimulisati regeneraciju hrskavice i koštanog tkiva. Osetićete veliko olakšanje. Glavobolje će nestati, a vid i cirkulacija će se poboljšati jer će se telo očistiti od toksina, metabolizam će se normalizovati.

Toplo preporučujemo ovaj recept jer je dokazan i efikasan. Budite zdravi!!

(dnevno)