Ovo je najgora smrznuta hrana za zdravlje srca

Nije važno samo da li nam je hrana ukusna i da li nas zasiti, već i kakav dugoročni uticaj ima na organizam, naročito na srce i krvne sudove. Hrana koju svakodnevno biramo može vremenom ili štititi srce – ili povećavati rizik od ozbiljnih zdravstvenih problema.

Razumevanje uticaja hrane na zdravlje srca može vam pomoći da donosite bolje odluke koje mogu smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara, kaže Mišel Rutenštajn, registrovana dijetetičarka specijalizovana za preventivnu kardiologiju. Istraživanja pokazuju da se čak 80 do 90 procenata kardiovaskularnih bolesti može sprečiti pravilnom ishranom i zdravim životnim navikama, što jasno pokazuje koliko je važno šta svakodnevno stavljamo na tanjir, piše Index.hr.

Ishrana bogata vlaknima, nezasićenim mastima i antioksidansima povezana je sa boljim zdravljem srca, dok je ishrana bogata natrijumom, zasićenim mastima i dodatim šećerima povezana sa povećanim rizikom od bolesti tokom vremena. Problem sa zamrznutom hranom je što je fokus često na roku trajanja i poboljšanom ukusu, a ne na nutritivnoj vrednosti. Takvi obroci često kriju velike količine soli i rafinisanih ugljenih hidrata.

Najgora zamrznuta hrana za zdravlje srca

Prema rečima stručnjaka, redovno jedenje zamrznute pice nije dobar izbor za zdravlje srca, izveštava Parade. Većina zamrznutih pica sadrži velike količine zasićenih masti, natrijuma i rafinisanih ugljenih hidrata, kao i brojne prerađene sastojke koji mogu podići holesterol, krvni pritisak i nivo šećera u krvi, što dodatno opterećuje kardiovaskularni sistem.

Iako se zamrznuta pica brzo priprema i omiljeni je obrok za mnoge, to je deo problema. Sama pica nije nužno nezdrava, objašnjava registrovana dijetetičarka Kortni Pelitera. Problem je koliko je lako pojesti veliku količinu, što zapravo znači konzumiranje više porcija testa, sira i preliva, a da toga niste ni svesni.

Drugi stručnjaci se slažu. To ne znači da treba potpuno da izbacite zamrznutu picu iz ishrane, ali njeno često konzumiranje može negativno uticati na zdravlje vašeg srca. Umerenost je ključna kada je u pitanju zamrznuta pica, kaže dr Kris Mor, konsultant za fitnes i ishranu.

Zašto je zamrznuta pica loša za vaše srce

Nutritivna vrednost zamrznutih pica jasno pokazuje zašto nisu dobre za vaše srce. Glavni problemi su njihov visok nivo natrijuma, zasićenih masti, rafinisanih ugljenih hidrata i kalorija.

1. Previše natrijuma

Mnoge zamrznute pice sadrže između 800 i 1.500 miligrama natrijuma po porciji, upozorava Rutenštajn. Prekomerni unos soli može podići krvni pritisak, podstaći zadržavanje tečnosti i vremenom oštetiti krvne sudove, što povećava rizik od moždanog udara i drugih srčanih komplikacija. Američko udruženje za srce preporučuje da dnevni unos natrijuma ne prelazi 2.300 miligrama, a idealno bi trebalo da bude oko 1.500 miligrama.

2. Visok sadržaj zasićenih masti

Zasićene masti su još jedan razlog za oprez. Mocarela sir na pici često sadrži četiri do pet grama zasićenih masti po porciji, ističe Pelitera. Takve masti mogu povećati nivo lošeg holesterola i povećati rizik od srčanih oboljenja.

3. Prerađeni dodaci

Dodaci poput kobasica i kulena dodatno umanjuju nutritivnu vrednost pice. To su visoko prerađena mesa bogata solju i zasićenim mastima, koja su takođe povezana sa povećanim rizikom od određenih vrsta raka, kaže Pelitera. Istraživanja takođe pokazuju vezu između konzumiranja prerađenog crvenog mesa i kardiovaskularnih bolesti.

4. Rafinisani ugljeni hidrati

Testo za picu se najčešće pravi od belog brašna. Rafinisani ugljeni hidrati mogu povećati nivo šećera u krvi, izazvati upalu i negativno uticati na holesterol ako se često konzumiraju, dodaje dr Mor.

5. Previše kalorija

Česta konzumacija zamrznute pice može lako dovesti do prekomernog unosa kalorija, što može podstaći povećanje telesne težine i dodatno povećati rizike po zdravlje srca.

Kako odabrati zdraviju zamrznutu picu

Zamrznuta pica može biti pogodna opcija, ali je važno uskladiti njene prednosti sa dugoročnim zdravljem. Ako je izaberete, stručnjaci savetuju sledeće:

Birajte pice sa manje od 600 miligrama natrijuma po porciji

Odaberite tanku koru ili koru od celog zrna

Preferirajte povrće u odnosu na prerađeno meso

Ako birate meso, neka to bude grilovana piletina

Služite picu sa salatom kako biste povećali unos vlakana.

Pored pažljivijeg izbora, postoje i pogodne alternative koje nude sličan ukus sa boljom nutritivnom vrednošću. Dobra opcija je tortilja ili tanka lepinja namazana paradajz sosom, puno povrća i malo sira, predlaže dr Mor. Na ovaj način dobijate ukus pice, ali sa boljom kontrolom porcija i manje soli.

(Objektiv)