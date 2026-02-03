Kovin dobio dežurnu apoteku

Do sada su stanovnici opštine Kovin, nakon 21 časa, bili prinuđeni da po neophodne lekove odlaze u druge obližnje gradove, a otvaranjem apoteke sa 24 sata dostupnošću taj problem je rešen na veliko zadovoljstvo građana.

Predsednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić i zamenik predsednice opštine Ratko Mosurović posetili su novootvorenu apoteku „Athos“, koja se nalazi u okviru Doma zdravlja Kovin i koja će građanima biti dostupna 24 časa dnevno.

Poseta je upriličena povodom početka rada apoteke sa 24-časovnim radnim režimom, što predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite na teritoriji opštine. Do sada su stanovnici opštine Kovin, nakon 21 časa, bili prinuđeni da po neophodne lekove odlaze u druge obližnje gradove, a otvaranjem apoteke sa celodnevnom i noćnom dostupnošću usluga taj problem je rešen na veliko zadovoljstvo građana.

Inače, ova apoteka posluje u okviru kompanije „Athos Pharm“, koja ima potpisan ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Opštinom Kovin. Osim apoteke u okviru Doma zdravlja u Kovinu, ova kompanija ima apoteke i u drugim naseljenim mestima na teritoriji opštine Kovin. U prethodnom periodu izvršena je kompletna adaptacija i uređenje svih apotekarskih prostora, čime su stvoreni adekvatni uslovi da građani u svakom trenutku mogu da podignu lekove, uključujući i lekove na receptž

Tokom posete, predsednica opštine i zamenik predsednice opštine poželeli su domaćinima uspešan početak rada i istakli zadovoljstvo i zahvalnost što je, na inicijativu Opštine Kovin i kroz dobru saradnju sa privatnim sektorom, prepoznata potreba za otvaranjem dežurne apoteke sa radom tokom celog dana i noći, što ima veliki značaj za sve građane opštine Kovin.

(Pančevac)