Hleb sava od danas 65 dinara

02.02.2026

BEOGRAD – Maksimalna maloprodajna cena hleba „sava“ od danas je 65 dinara, a maksimalna proizvođačka cena je 55,74 dinara.

Vlada Srbije donela je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“ 29. januara.

Dosadašnja cena hleba „sava“ bila je 62 dinara.

(Beta)

