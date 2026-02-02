HIP Petrohemija započinje startne aktivnosti

U HIP-Petrohemiji u Pančevu započete su predstartne aktivnosti u cilju ponovnog uspostavljanja rada proizvodnih postrojenja, sa planiranim početkom rada od 5. februara.

Proces starta Petrohemije, nakon dva meseca zastoja započetog nakon obustave rada Rafinerije u Pančevu, realizuje se planiranom dinamikom i u skladu sa kompanijskim procedurama, kao i najvišim ekološkim i bezbednosnim standardima.

Za startne aktivnosti u fabrici Etilen karakteristična je pojava buke, dima i intenzivnog plamena na baklji, što se može očekivati u periodu od 5. do 8. februara.

U Fabrici sintetičkog kaučuka u Elemiru start postrojenja se očekuje posle 17. februara.

Tokom trajanja obustave izvedene su planirane remontne aktivnosti sa ciljem da se obezbedi veća pouzdanost rada postrojenja.

Dinamika rada proizvodnje Petrohemije zavisi od količine primarnog benzina iz Rafinerije nafte Pančevo i dugoročno održivog rešenja za nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije NIS.

(Pančevac)