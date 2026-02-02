NIS grupa u 2025. uspela da očuva uredno snabdevanje domaćeg tržišta derivatima

Na ostvarenja NIS grupe u prošloj godini odrazile su se i niže cene nafte

NIS grupa je u 2025. godini, uprkos izuzetno složenim uslovima za poslovanje i nepovoljnim okolnostima, uspela da očuva uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i zadrži socijalnu stabilnost zaposlenih, saopštila je danas Naftna industrija Srbije (NIS) i navela da je, ipak, ostvaren gubitak od 5,6 milijardi dinara.

Kako je navedeno na sajtu te kompanije, kompleksne okolnosti, pre svega rad pod uticajem sankcija Ministarstva finansija SAD, imale su značajan uticaj na finansijske i operativne rezultate NIS-a.

Na ostvarenja NIS grupe u prošloj godini odrazile su se i niže cene nafte, jer je prosečna cena nafte tipa Brent bila 69,1 dolar za barel, što je 14 odsto niže u poređenju sa 2024. godinom.

Dodaje se da su na rezultate uticale i skupe zalihe nafte, negativni uticaj računovodstvenog efekta obezvređenja aktiva u Bugarskoj i Rumuniji, kao i rezultat HIP-Petrohemije koja je u 2025. zabeležila gubitak od 10,27 milijardi dinara.

Ipak, kako se ističe, NIS grupa je u takvim uslovima poslovanja uspela da očuva pokazatelj EBITDA na pozitivnom nivou od 22,2 milijarde dinara, dok je u razvojne projekte tokom prošle godine u svim oblastima biznisa investirano 28,1 milijardu dinara.

Pored oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, nastavljen je i razvoj maloprodajne mreže u Srbiji, kao i program izgradnje solarnih elektrana na objektima kompanije.

Dodaje se i da obračunate obaveze po osnovu poreza i drugih javnih prihoda NIS grupe u prošloj godini iznose 207 milijardi dinara, dok je na ime dividende za 2024. izdvojeno 4.595.042.072 dinara u bruto iznosu.

U 2025. zaduženost prema bankama, kako ističu, smanjena je za 29 odsto u odnosu na 2024. i na dan 31. decembar 2025. iznosi 396,3 miliona evra.

„Navedene nepovoljne okolnosti uticale su da NIS grupa u 2025. godini zabeleži gubitak u iznosu od 5,6 milijardi dinara“, navode iz NIS-a.

Kada je reč o operativnim pokazateljima, u prošloj godini je proizvedeno 1,124 miliona uslovnih tona nafte i gasa, dok ukupan obim prerade sirove nafte i poluproizvoda iznosi 3,095 miliona tona, a ukupan promet naftnih derivata 3,023 miliona tona.

„NIS je u 2025. nastavio da podržava i društveno odgovorne projekte i da ulaže u dobrobit zajednice, posebno njenih najmlađih članova. U okviru ciklusa programa društvene odgovornosti ‘Zajednici zajedno’ za 2025. odabrana su 24 projekta u 13 partnerskih gradova i opština širom Srbije za koje je NIS izdvojio 144,5 miliona dinara“, kažu u toj kompaniji.

(Pančevac)