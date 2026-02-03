Kovačica: Seča drveća, grana i rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda

Elektromreža Srbije obavestila je javnost, vlasnike i korisnike nepokretnosti na teritoriji opština Kovačica da će od 1. februara 2026. do 31. januara 2027. godine organizovati radove na seči drveća, grana i rastinja u zaštitnom pojasu dalekovoda.

Radovi će se izvoditi u zaštitnim pojasevima dalekovoda naponskog nivoa 110, 220 i 400 kV, odnosno u blizini i ispod faznih provodnika, na trasi dalekovoda DV 254/2 PPR Kovačica – TS Zrenjanin 2.

Cilj ovih aktivnosti je obezbeđivanje bezbednog i nesmetanog rada elektroenergetskog sistema, u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima. Iz Elektromreže Srbije navode da se seča vrši u skladu sa Zakonom o energetici, Zakonom o šumama i odgovarajućim pravilnicima, a da se drveće koje se nalazi ispod i u koridoru dalekovoda, prema zakonu, ne smatra šumom bez obzira na površinu na kojoj se nalazi.

Vlasnici parcela imaju obavezu da nakon seče drveća i rastinja postupe u skladu sa propisima iz oblasti šumarstva, kao i da se, radi prometa posečenog drveta, obrate pravnim licima nadležnim za poslove gazdovanja šumama. Takođe, za bilo kakve radove, uključujući i sadnju drveća u zaštitnom pojasu dalekovoda, neophodno je prethodno pribaviti saglasnost Elektromreže Srbije. Iz ovog preduzeća apeluju na građane da se upoznaju sa obaveštenjem i postupaju u skladu sa propisima, kako bi se sprečile eventualne opasnosti i osigurala pouzdanost elektroenergetske mreže.

(RTV Kovačica)