Kovačica: Održan seminar o digitalnoj pismenosti

15:00

03.02.2026

Printscreen/RTV Kovačica

U velikoj sali Mesne zajednice u Kovačici,  održan je seminar na temu digitalne pismenosti, u okviru projekta pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova AP Vojvodine.

Odaziv je bio više nego zadovoljavajući – odazvala su se sva udruženja žena iz Opštine Kovačica. Edukacija u oblasti rada na računarima i korišćenja digitalnih tehnologija danas predstavlja važan deo svakodnevnog života, a ovakvi seminari posebno su značajni za starije osobe, jer im omogućavaju lakše snalaženje u digitalnom okruženju, bolju informisanost i veću uključenost u društvene tokove. Kroz ovakve projekte jača se dostupnost znanja i stvaraju se uslovi za ravnopravnije učešće svih generacija u savremenom društvu.

 

(RTV Kovačica)

