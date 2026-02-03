Nedeljni horoskop od 2. do 8. februara: Evo kome univerzum ispunjava želju

Najznačajnija energija koju ćemo osetiti ove nedelje je pun mesec u Lavu, koji dostiže vrhunac 1. februara. Međutim, kao i kod svih punih meseci, može se osetiti mnogo dana pre i posle, tako da ćemo sigurno osetiti vatrenu, strastvenu i živahnu energiju Lava tokom cele nedelje.

Što se tiče kosmičkih aspekata povezanih sa ovim punim mesecom, biće dodatni fokus na odnosima, spajanju ljudi ili njihovom shvatanju da je vreme da krenu svojim putem.

Još jedna prekretnica koju ćemo doživeti jeste da se Uran, planeta budućnosti i tehnologije, budi 3. februara.

Svaki put kada se neka velika planeta zamrzne na nebu, a zatim promeni smer, često vidimo značajnu promenu pravca ili zaokret u situaciji, otkriću ili odluci, a to se može dogoditi bilo kada tokom nedelje.

Merkur, planeta uma, ulazi u duboka mora Riba počev od 6. februara, što će prouzrokovati da naši umovi budu obojeni emocijama, intuicijom i fantazijom u nedeljama koje dolaze.

Što se tiče specifičnog kosmičkog vremena ove nedelje, samo se čuvajte šokantnih vesti ili pogrešne komunikacije 5. februara. Ako možete da izbegnete potpisivanje ugovora na ovaj dan, to bi bilo idealno.

Čitajte šta vam ova nedelja sprema, na osnovu vašeg horoskopskog znaka.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ova nedelja skreće veliku pažnju na vašu želju za strašću, Ovnovi. Sigurno ćete se osećati uzbuđeno oko jedne od želja vašeg srca i to bi mogla biti velika odluka u vezi sa romantikom, izražavanjem, kreativnošću ili hobijima.

Sa pozitivne strane, mogli biste se osećati kao da vam univerzum ispunjava iskrenu želju. Takođe, imajte na umu da bi prijateljstva mogla biti posebno istaknuta ove nedelje.

Bik (20. april – 20. maj)

Očekuje vas prilično zauzeta nedelja, Bikovi, jer žonglirate između dva različita područja svog života. Pre svega, mogu postojati velike odluke oko doma, porodice ili vašeg domaćeg života – poput organizovanja velikog okupljanja ili odluke o preseljenju ili renoviranju.

Ovo bi moglo biti prilično radosno, jer se osećate duboko povezano sa svojim korenima i emocijama. Međutim, imajte na umu da se u ovom trenutku dešava i energija potiskivanja i vučenja sa vašom karijerom, tako da ćete možda morati da pronađete način da sve uravnotežite istovremeno.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Ove nedelje, Blizanci, vaš um je u plamenu i izuzetno ste željni izražavanja, putovanja, aktivnosti i intelektualnih aktivnosti čak i više nego obično. Često ne možete da sedite mirno i ova nedelja će vam to još jednom dokazati.

Uzgred, možete otkriti da vam se nude višestruke mogućnosti ili da se bavite nekoliko projekata ili ugovora u ovom trenutku.

Rak (21. jun – 22. jul)

U astrologiji, Rak je zapravo jedan od najsrećnijih horoskopskih znakova kada su u pitanju finansije, i ova nedelja će vam doneti mnogo aktivnosti oko novca.

Sa pozitivne strane, ne samo da biste mogli da vidite novac kako ulazi i odlazi, poput povećanja plate, bonusa ili nagodbe, već biste mogli i da ulažete novac u velike troškove. Pre svega, pazite na zlato.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Jedna od najvažnijih nedelja u godini je stigla za tebe, Lave, i bićeš spreman da se vineš i zakoračiš u centar pažnje. U ovom trenutku si prepun moći, ozbiljnosti i hrabrosti i ključno je da pokreneš delove svog života u pravcima koje želiš.

Budi svestan da u ovom trenutku postoji i ogromna količina energije u vezi sa partnerstvima, bilo da je to lično ili profesionalno.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Ova nedelja će imati veoma promenljivu energiju za tebe, Device i čini se da su tvoja produktivnost, kao i zdravlje, istovremeno istaknuti. S jedne strane, žudiš za dubokim osećajem odmora i tišine i možda čak sarađuješ sa nekom vrstom specijalista, čak i ako je to jednostavno kao zubar.

Ako se, iz nekog razloga, pojavi bilo šta u vezi sa mentalnim ili fizičkim zdravljem, pokušaj da ostaneš pod kontrolom. U odvojenoj noti, mogli biste otkriti da se bavite značajnim pitanjima vezanim za posao, poput početka ili završetka posla ili projekta.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Verovatno vas očekuje uzbudljiva i slavljenička nedelja, Vaga. Sa posebno istaknutim prijateljstvima i društvenom mrežom, verovatno ćete biti napolju i prisustvovati mnogim svečanim događajima.

Ovo je odličan trenutak za upoznavanje novih ljudi. Pa ipak, iako su platonske vibracije svakako na meniju, romansa i strast bi takođe mogli da se manifestuju iz univerzuma pred vama.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Predstojeća nedelja vam donosi mnoštvo aktivnosti, posebno u vezi sa vašom karijerom i ambicijama, Škorpije. Mogli biste dostići novi prag, dobiti ponudu za novi posao ili pronaći uspeh u prethodno završenom poslu.

Pa ipak, ako niste u pravoj traci, možete pokušati da promenite smer. Takođe, budite svesni da nešto važno u vezi sa domom, porodicom ili domaćinstvom može zahtevati vašu pažnju, poput toga da vaša porodica zahteva više pažnje uprkos vašem zauzetom rasporedu ili potrebi da se preselite zbog mogućnosti za posao.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Vi ste vihor strasti, Strelče, i ova nedelja vas ohrabruje da zakoračite u široke nove pravce. S jedne strane, čini se da se putovanja nude u blizini ovog vremena – i blizu ili daleko – i ovo bi mogla biti idealna prilika za putovanje ili planiranje jednog za narednu godinu.

Ako to nije slučaj, možda se umesto toga fokusirate na to kako možete da zakoračite u novim pravcima i proširite svoje vidike koliko god je to moguće. Skočite. Vinite se. Samo napred!

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Kao zemljani znak, fokusirani ste ne samo na manifestovanje novca već i na to da on traje. Nedelja koja je pred vama mogla bi doneti promene u prihodima i većim novčanim stvarima, možda čak i jednostavnim kao što su čuvanje o bonusu, nagodba, nasledstvo ili ulaganje u imovinu i investicije. U ovom trenutku imate dodatnu „srećnu“ energiju oko finansija, zato je učinite važnom.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Ovo je veliki mesec za vas, Vodolije, i nalazite se u vrućoj stolici kada su u pitanju važni odnosi u ovom trenutku. Postoji duboka potreba za ravnotežom u njima sada, bilo da je u pitanju vibracija potiskivanja ili jin-jang osećaj magije, i možda ćete otkriti da je ovo jedna od najvažnijih nedelja u godini za donošenje ključnih odluka u vezi sa njima.

Vaše želje i planovi su podjednako važni, pa bez obzira da li se spajate ili razdvajate, pronađite nešto što vam se čini „ispravnim“.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe, trenutno ste u brzoj traci i spremni ste da se krećete i uživate. Žongliranje milion rutina, odgovornosti i projekata kao da se dešava u ovom trenutku, zato se samo pobrinite da sve držite pod kontrolom kako se ne biste osećali iscrpljeno i da vam sve ide naopačke, piše People.

(24sedam.rs)