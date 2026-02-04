Opovo: Drva za ogrev dobilo 20 porodica

Tokom proteklih dana realizovana je akcija podele ogrevnog drveta sa prevozom za izbegla i raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo.

Nakon uručenja ugovora od strane Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, opština Opovo je raspisala javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu ogrevnog drveta sa prevozom za izbegla i raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo, a koji je deo programa solidarnosti „Ogrev i hrana za najugroženije“. Obezbeđena su sredstva za kupovinu 20 paketa ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije izbeglice i interno raseljena lica sa teritorije opštine, prenosi sajt NašeOpovo.

Akcija je sprovedena u sva četiri naseljena mesta opštine Opovo i pokazatelj je dobre saradnje Komesarijata za izbeglice i lokalne samouprave. Ove godine, akciju je ispratio zamenik predsednika Skupštine opštine Opovo, Nenad Josić.

Uspešna socijalna politika oduvek je cilj, a briga o najugroženijima je prioritet. Fokus je na onaj deo stanovništva koji je zaista pogođen i koji se nalazi u stanju socijalne potrebe, tako da će se i u narednom periodu lokalna samouprava truditi da realizuje što više ovakvih akcija, navode predstavnici lokalne samouprave.