Ne očekuje se pad cena polovnih automobila! Evo šta kažu stručnjaci

Prema prognozama stručnjaka, u ovoj godini cene polovnih automobila neće biti niže, što je posledica ne samo promenljivih zakona već i globalnih događaja.

Tržišni stručnjaci predviđaju da će u ovoj godini vozači snažnije osetiti efekte krize čipova, kao i smanjenu ponudu skoro novih automobila, objavio je Carvertical.

Stroži propisi o zagađenju takođe će uticati na neke vlasnike vozila širom Evrope, uključujući i Srbiju.

Kako je istaknuto, zbog globalne pandemije, zatvaranja fabrika i krize čipova, manje automobila proizvedeno je širom sveta između 2020. i 2023. godine.

Sekundarno tržište sve više oseća nedostatak nekoliko godina starih vozila, što održava cene polovnih automobila relativno visokim.

Ponuda polovnih električnih vozila raste svake godine na sekundarnom tržištu, a ovaj proces će se samo ubrzati u ovoj godini, navedeno je u saopštenju.

Bum elektrifikacije, koji je započeo početkom 2020. godine, uskoro će preoblikovati tržište polovnih automobila.

Mnoga električna vozila koja su stara nekoliko godina doći će do kraja svojih perioda lizinga i pojaviće se na klasifikovanim sajtovima.

Zbog obilne ponude, očekuje se da će cene polovnih električnih vozila pasti.

Na pristupačnost utiče i sve veći broj električnih vozila kineske proizvodnje.

Međutim, još uvek je prerano suditi o njihovoj potražnji, jer se kineski modeli amortizuju brže od onih poznatih evropskih proizvođača.

Što brže kineska električna vozila gube vrednost, veća je verovatnoća da će kupci izabrati druge brendove.

Evropski gradovi nastavljaju da nameću stroža ograničenja za starije automobile koji više zagađuju.

Počevši od 1. januara ove godine, zemlje EU će zabraniti dizelskim automobilima koji ne ispunjavaju Euro 5 standard i benzinskim automobilima koji ne ispunjavaju Euro 2 standard da uđu u zone sa niskom emisijom.

Od 1. marta biće izrečene novčane kazne za kršenje ovih pravila.

EU će, takođe, uskoro promeniti svoje standarde emisije.

Prva faza propisa stupa na snagu 29. novembra ove godine, kada će novoproizvedenim automobilima biti potrebna sertifikacija koja potvrđuje usklađenost sa Euro 7 standardom.

Od novembra 2027. godine, Euro 7 standard će se primenjivati na sve novoregistrovane automobile u EU.

