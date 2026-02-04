Tri datuma u februaru su kritična: Objavljen kalendar plaćanja važnih dažbina

Poreska uprava objavila je poreski kalendar za februar 2026. godine, sa precizno utvrđenim rokovima za podnošenje prijava i plaćanje poreza, doprinosa i akciza za januar i deo februara, a obveznici se upozoravaju da kašnjenje može dovesti do zateznih kamata i kazni.

Rokovi do 5. februara 2026. godine

Do 5. februara obveznici su dužni da:

dostave obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa za januar, na Obrascu OZU

dostave izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za januar, na Obrascu IOSI, kao i da izvrše uplatu propisanih sredstava

10. februar 2026.

Do 10. februara potrebno je:

podneti poresku prijavu poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i platiti porez za januar

podneti poresku prijavu za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i platiti PDV za januar, kada je poreski dužnik lice iz člana 10. Zakona o PDV

Najviše obaveza – 18. februar 2026.

Najveći broj poreskih obaveza dospeva 18. februara, kada je potrebno:

platiti akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za januar

platiti doprinose za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i strane penzionere za januar

podneti poresku prijavu na Obrascu PPD-SU radi utvrđivanja konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečnih akontacija za 2026. godinu za samostalne umetnike

podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O, i platiti doprinose za januar

platiti doprinose za samostalne umetnike i poljoprivrednike za prvo tromesečje 2026. godine

podneti poresku prijavu za PDV na Obrascu PPPDV i platiti PDV za januar

podneti Obrazac PID PDV 1 za januar, ukoliko je u tom mesecu ispunjen neki od uslova za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu

platiti akontaciju poreza na dobit pravnih lica za januar

podneti poresku prijavu za obračun akcize za period od 16. do 31. januara na Obrascu PP OA i platiti obračunatu akcizu

podneti poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju i/ili komprimovani prirodni gas za pogon vozila, na Obrascu PP OAELKPG, i platiti akcizu za januar

Rok 27. februar 2026.

Do 27. februara obveznici treba da:

podnesu poresku prijavu za obračun akcize za period od 1. do 15. februara, na Obrascu PP OA, i izvrše plaćanje obračunate akcize

Važna napomena za poreske obveznike

Rokovi koji padaju na neradni dan pomeraju se na prvi naredni radni dan, osim u slučaju akcize za period od 1. do 15. u mesecu, kada se rok pomera na poslednji radni dan tog meseca.

