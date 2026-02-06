Merkur u Ribama šalje najlepše vesti za tri znaka: Spremite se za magiju do sredine aprila

Merkur, planeta komunikacije, 6. februara ulazi u Ribe, gde će boraviti čak do 15. aprila jer će biti i retrogradan u ovom znaku (26. februar).

Merkur u Ribama doneće lep period za Ribe, Rakove i Škorpije dok ne uđe u svoju retrogradnu fazu.

Merkur u Ribama donosi način razmišljanja koji je više intuitivan nego logičan, pa se informacije upijaju kroz osećaj, sliku i utisak, a ne kroz strogu analizu.

Pojačana mašta i snovi

Um je maštovit, empatičan i često povezan sa snovima i simbolima, zbog čega su ovi ljudi dobri u umetnosti, pisanju, muzici i svemu gde se traži inspiraciju. Govor može da bude pomalo neodređen, jer misli često teku u više pravaca istovremeno.

Konfuzija i razumevanje drugih

Ponekad postoji sklonost ka konfuziji, zaboravnosti ili idealizaciji, naročito kada se ignorišu činjenice koje kvare lepu sliku.

Ipak, Merkur u Ribama daje snažnu sposobnost razumevanja drugih bez mnogo reči i talenat da se kaže upravo ono što je nekome potrebno.

Ovakva pozicija Merkura neće prijati Strelčevima, Blizancima i Devicama.

(Una)