Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i ministar ekonomskog razvoja Ruske Federacije Maksim Rešetnjikov održali su sastanak u svojstvu kopredsedavajućih Rusko-srpskom međuvladinom komitetu za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

Na sastanku, održanom u Moskvi, razmatrana su pitanja o unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije, uključujući ekonomske odnose i trgovinsku razmenu.

Popović je naglasio da će Srbija tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi i pod najpovoljnijim uslovima.

Popović je dodao da je sa Rešetnjikovim dogovorio da se naredna sednica Međuvladinog komiteta održi u proleće 2026. godine.

„Biće nam drago da ugostimo naše ruske kolege u Beogradu“, naglasio je ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodno ekonomske saradnje i društvenog položaja crve u zemlji i inostranstvu.

On je dodao i da su takvi rezultati postignuti „zahvaljujući prijateljskim i bratskim odnosima predsednika Vučića i predsednika Putina“.

Kako je saopštilo ministarstvo, tokom sastanka razmatrana su brojna pitanja usmerena na unapređenje bilateralnih odnosa Srbije i Rusije, uključujući ekonomske odnose i trgovinsku razmenu.

Rešetnjikov je rekao da Rusija i Srbija imaju dobru dinamiku saradnje i obavljen je veliki zajednički posao.

„Uprkos odlaganju sednice Međuvladinog komiteta prošle godine iz tehničkih razloga, Rusko-srpski međuvladin komitet nastavlja da sprovodi naloge naših predsednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića. I u 2026. godini nastavićemo rad istim tempom i intenzitetom“, naveo je on.

(Pančevac/Vlada Srbije)