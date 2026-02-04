Jedna osoba poginula u nesreći na putu Kovin-Bavanište

Na Državnom putu IB reda 14 Kovin-Bavanište dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo više vozila, stoji u saopštenju OJT Smederevo.

Prema za sada utvrđenim činjenicama, a nakon uviđaja kojim je rukovodio dežurni javni tužilac, navodi se u saopštenju, do nesreće je najverovatnije došlo tako što je B.V. (47), vozač putničkog motornog vozila marke „ford“, krećući se iz smera Kovina ka Bavaništu, otpočeo preticanje vozila marke „zastava“, u kojem su se nalazila dva lica, preko isprekidane uzdužne linije, a da se predhodno nije uverio da to može izvesti bezbedno po ostale učesnike u saobraćaju. Tom prilikom je prednjim delom vozila udario u prednji levi deo vozila marke „BMV“ koje je dolazilo iz suprotnog smera u kojem su se takođe nalazila dva lica, stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da je nakon kontakta sa navedenim vozilom iz suprotnog smera, vozilo marke „ford“ udarilo u zadnji levi deo vozila koje je B.V. preticao usled čega se odbija i udara u prednji deo vozila marke „škoda“, koje se pak kretalo iza vozila marke „BMV“ iz suprotnog smera.

Usled siline udara B.V. je ispao iz svog vozila i na licu mesta je podlegao povredama.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca sprovedena je sudsko-medicinska obdukcija nastradalog lica, a izvršeno je i alkotestiranje ostalih učesnika u saobraćaju kojom prilikom je utvrđeno da isti nemaju alkohola u organizmu, nakon čega su upućeni u Opštu bolnicu Pančevo radi pregleda i observacije.

Stepen i vrste povreda ostalih učesnika, kao i tačne oklnosti pod kojima se nezgoda dogodila biće poznate nakon preduzimanja svih neophodnih radnji i dostavljanja izveštaja nadležne policijske stanice, navodi se u saopštenju.

(Pančevac)