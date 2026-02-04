Do 8. februara rok za prijavljivanje bespravnih objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da će rok za podnošenje prijava za evidentiranje bespravno izgrađenih objekata, po novom zakonu, biti produžen za tri dana, što znači da se prijave mogu podnositi do nedelje, 8. februara u ponoć.

Ona je u izjavi za novinare navela da je do sada pristiglo više od 1,935 miliona prijava po osnovu zakona koji je nazvan „Svoj na svome“.

Objasnila je da je rok produžen zbog velikog interesovanja građana i naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i zbog želje da se svim građanima koji to žele omogući da podnesu prijave.

Prema ranijim najavama ministarke, svi koji imaju „opravdane razloge za prijavu po isteku roka“, to će moći da učine do 24. oktobra.

Sofronijević je pojasnila šta se smatra opravdanim razlozima za prijavu po isteku roka.

„To je nešto što je u pravu najsličnije institutu koji se zove restitutio in integrum, a u prevodu znači ‘povraćaj u pređašnje stanje’. Mi ovim zakonom nismo taksativno naveli koji su to opravdani razlozi, ali postoji ustaljena i sudska i upravna praksa. To može biti bolest, povreda, smrt ili bolest člana uže porodice, viša sila, neki tehnički razlozi, ne dao Bog da se desi da padne sistem pa da to bude razlog i svi drugi opravdani razlozi za koje stranka nije skrivila i dostavi o tome dokaz. Naravno, kada je viša sila u pitanju, onda ne treba ništa dokazivati jer je to notorna činjenica“, rekla je ministarka.

Prijava za upis u katastar nezakonito sagrađenih zgrada, stanova, kuća, garaža, pomoćnih objekata, po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, treblo je da traje 60 dana, bez produženih rokova, a prvi dan upisa bio je 8. decembar 2025. godine.

Procene prilikom usvajanja ovog zakona bile su da u Srbiji ima oko 4,8 miliona do pet miliona nelegalno sagrađenih objekata. ; Prijava je omogućena onlajn preko sajta Svojnasvome.gov.rs, gde su dostupni i propisi, ali i informacije o troškovima i načinu prijave.

Svoje nelegalno sagrađene objekte građani mogu da prijave za upis u katastar i na šalterima svih opština u Srbiji i u 586 filijala Pošte Srbije.

