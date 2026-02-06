Horoskop za 6. februar za sve znake zodijaka

Ovan

Posao: Dan vas više vuče ka privatnim obavezama nego ka profesionalnim ambicijama. Teže ćete se fokusirati na spoljne zahteve, pa je bolje završavati samo ono što je nužno.

Ljubav: Ako ste u vezi ili braku, prijaće vam miran zajednički trenutak kod kuće ili u tišini, bez rasprava. Slobodni mogu dobiti poruku od simpatije i započeti dopisivanje.

Zdravlje: Osetljiv stomak i promenljivo raspoloženje.

Bik

Posao: Dan je dobar za rešavanje sitnih obaveza i administracije. Lakše ćete se snalaziti u praktičnim stvarima nego u krupnim odlukama.

Ljubav: U vezama su mogući razgovori o svakodnevnim temama i planovima za naredne dane. Slobodni mogu započeti dopisivanje sa osobom iz okruženja ili prijatelja.

Zdravlje: Stabilno, uz moguću blagu tromost.

Blizanci

Posao: Fokus se premešta na novac i vrednovanje rada. Moguće je razmišljanje o troškovima ili zaradi, ali bez konkretnih poteza.

Ljubav: Ako ste u vezi, tražićete više pažnje i potvrde kroz male znakove nežnosti. Slobodni mogu želeti da se jave nekome ko im se već neko vreme dopada.

Zdravlje: Osetljivost nervnog sistema i pad energije.

Rak

Posao: Mesec u vašem znaku pojačava subjektivni doživljaj svega što se dešava. Teže podnosite pritisak i važno je da ne preuzimate tuđe obaveze.

Ljubav: Ako ste u vezi ili braku, prijaće vam miran zajednički trenutak kod kuće ili u tišini, bez rasprava. Slobodni mogu dobiti poruku od osobe sa kojom su se ranije simpatisali i započeti tiho dopisivanje.

Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.

Lav

Posao: Dan donosi potrebu za povlačenjem i tišinom. Nije povoljan za isticanje i dokazivanje.

Ljubav: U odnosima možete želeti više intime i privatnosti. Slobodni mogu razmišljati o nekome iz prošlosti.

Zdravlje: Pad energije i potreba za više sna.

Devica

Posao: Lakše funkcionišete u okviru plana i rutine. Moguće je rešavanje obaveza koje ste odlagali ili zapostavili.

Ljubav: U odnosima je naglašena stabilnost i dogovor oko svakodnevnih sitnica. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja ili zajedničkih poznanika.

Zdravlje: Osetljiv digestivni sistem.

Vaga

Posao: Fokus je na odgovornostima i obavezama koje nose određeni pritisak. Ne forsirajte sebe preko granice.

Ljubav: U vezama se otvaraju teme poverenja i emotivne sigurnosti. Slobodni mogu poželeti odnos koji vodi ka stabilnosti, a ne površni flert.

Zdravlje: Moguća napetost u predelu leđa.

Škorpija

Posao: Dan je povoljan za planiranje i razmišljanje o budućim koracima, bez konkretnih akcija.

Ljubav: U vezama se može ojačati osećaj bliskosti, razgovori mogu otići u dubljem pravcu nego obično. Slobodni mogu započeti kontakt sa osobom koja ih mentalno i emotivno privlači.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Strelac

Posao: Fokus je na zajedničkim obavezama i odgovornostima. Moguće je da se bavite tuđim problemima više nego svojim.

Ljubav: U odnosima se mogu otvoriti dublje teme. Slobodni mogu želeti emotivno intenzivan kontakt sa nekim.

Zdravlje: Pad energije.

Jarac

Posao: Partnerstva i saradnje dolaze u prvi plan. Mogući su razgovori o podeli obaveza.

Ljubav: Ako ste u vezi, važno vam je da osetite pouzdanost partnera kroz dela. Slobodni mogu upoznati osobu koja deluje ozbiljno i stabilno.

Zdravlje: Moguća ukočenost i umor.

Vodolija

Posao: Fokus je na svakodnevnim obavezama i organizaciji. Bićete praktični i efikasni.

Ljubav: U odnosima se više bavite praktičnim stvarima nego romantikom. Slobodni neće biti raspoloženi za komplikovane priče.

Zdravlje: Osetljivost stomaka.

Ribe

Posao: Kreativne ideje su naglašene, ali vam je potrebna emocionalna stabilnost da biste ih sproveli.

Ljubav: U vezama se budi romantična i nežna energija. Slobodni mogu upoznati osobu koja im budi leptiriće u stomaku.

Zdravlje: Stabilno.

(astroputnik)