Horoskop za 6. februar za sve znake zodijaka

Ovan
Posao: Dan vas više vuče ka privatnim obavezama nego ka profesionalnim ambicijama. Teže ćete se fokusirati na spoljne zahteve, pa je bolje završavati samo ono što je nužno.
Ljubav: Ako ste u vezi ili braku, prijaće vam miran zajednički trenutak kod kuće ili u tišini, bez rasprava. Slobodni mogu dobiti poruku od simpatije i započeti dopisivanje.
Zdravlje: Osetljiv stomak i promenljivo raspoloženje.
Bik
Posao: Dan je dobar za rešavanje sitnih obaveza i administracije. Lakše ćete se snalaziti u praktičnim stvarima nego u krupnim odlukama.
Ljubav: U vezama su mogući razgovori o svakodnevnim temama i planovima za naredne dane. Slobodni mogu započeti dopisivanje sa osobom iz okruženja ili prijatelja.
Zdravlje: Stabilno, uz moguću blagu tromost.
Blizanci
Posao: Fokus se premešta na novac i vrednovanje rada. Moguće je razmišljanje o troškovima ili zaradi, ali bez konkretnih poteza.
Ljubav: Ako ste u vezi, tražićete više pažnje i potvrde kroz male znakove nežnosti. Slobodni mogu želeti da se jave nekome ko im se već neko vreme dopada.
Zdravlje: Osetljivost nervnog sistema i pad energije.
Rak
Posao: Mesec u vašem znaku pojačava subjektivni doživljaj svega što se dešava. Teže podnosite pritisak i važno je da ne preuzimate tuđe obaveze.
Ljubav: Ako ste u vezi ili braku, prijaće vam miran zajednički trenutak kod kuće ili u tišini, bez rasprava. Slobodni mogu dobiti poruku od osobe sa kojom su se ranije simpatisali i započeti tiho dopisivanje.
Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.
Lav
Posao: Dan donosi potrebu za povlačenjem i tišinom. Nije povoljan za isticanje i dokazivanje.
Ljubav: U odnosima možete želeti više intime i privatnosti. Slobodni mogu razmišljati o nekome iz prošlosti.
Zdravlje: Pad energije i potreba za više sna.
Devica
Posao: Lakše funkcionišete u okviru plana i rutine. Moguće je rešavanje obaveza koje ste odlagali ili zapostavili.
Ljubav: U odnosima je naglašena stabilnost i dogovor oko svakodnevnih sitnica. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja ili zajedničkih poznanika.
Zdravlje: Osetljiv digestivni sistem.
Vaga
Posao: Fokus je na odgovornostima i obavezama koje nose određeni pritisak. Ne forsirajte sebe preko granice.
Ljubav: U vezama se otvaraju teme poverenja i emotivne sigurnosti. Slobodni mogu poželeti odnos koji vodi ka stabilnosti, a ne površni flert.
Zdravlje: Moguća napetost u predelu leđa.
Škorpija
Posao: Dan je povoljan za planiranje i razmišljanje o budućim koracima, bez konkretnih akcija.
Ljubav: U vezama se može ojačati osećaj bliskosti, razgovori mogu otići u dubljem pravcu nego obično. Slobodni mogu započeti kontakt sa osobom koja ih mentalno i emotivno privlači.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Strelac
Posao: Fokus je na zajedničkim obavezama i odgovornostima. Moguće je da se bavite tuđim problemima više nego svojim.
Ljubav: U odnosima se mogu otvoriti dublje teme. Slobodni mogu želeti emotivno intenzivan kontakt sa nekim.
Zdravlje: Pad energije.
Jarac
Posao: Partnerstva i saradnje dolaze u prvi plan. Mogući su razgovori o podeli obaveza.
Ljubav: Ako ste u vezi, važno vam je da osetite pouzdanost partnera kroz dela. Slobodni mogu upoznati osobu koja deluje ozbiljno i stabilno.
Zdravlje: Moguća ukočenost i umor.
Vodolija
Posao: Fokus je na svakodnevnim obavezama i organizaciji. Bićete praktični i efikasni.
Ljubav: U odnosima se više bavite praktičnim stvarima nego romantikom. Slobodni neće biti raspoloženi za komplikovane priče.
Zdravlje: Osetljivost stomaka.
Ribe
Posao: Kreativne ideje su naglašene, ali vam je potrebna emocionalna stabilnost da biste ih sproveli.
Ljubav: U vezama se budi romantična i nežna energija. Slobodni mogu upoznati osobu koja im budi leptiriće u stomaku.
Zdravlje: Stabilno.