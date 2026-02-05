Petrohemija danas pokrenula proizvodnju

Direktor Hemijske industrije Pančevo (HIP) Petrohemija Goran Stojilković izjavio je da su sve njihove fabrike u tom gradu danas pokrenule proizvodnju posle 2 meseca pauze i najavio da će fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuka u Elemiru početi da radi 16. februara.

Direktor Hemijske industrije Pančevo (HIP) Petrohemija Goran Stojilković izjavio je da su sve njihove fabrike u tom gradu danas pokrenule proizvodnju posle gotovo dva meseca pauze i najavio da će fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuka u Elemiru početi da radi 16. februara.

„Petrohemija je tehnološki usko povezana sa Rafinerijom, tako da je iz tog razloga i Petrohemija morala da uđe u zastoj kada je Rafinerija zaustavila svoju proizvodnju. Posle skoro dva meseca ulazimo u proizvodnju jer imamo sirovinu iz Rafinerije – primarni benzin. Sve farbike startuju u Pančevu: fabrika za prozvodnju etilena, fabrika za proizvodnju polietilena zajedno sa svim energetskim fabrikama, a onda 16. februara startuje i fabrika za proizvodnju sintetičkog kaučuku u Elemiru“, rekao je Stojilković novinarima.

On je naveo da je kompanija vreme zastoja iskoristila za manji obim radova, koliko su joj to vremenski uslovi dozvoljavali.

„Veliki je izazov raditi remontne radove u toku zimskih meseci i obično se ovakva industrija zaustavlja na jesen ili na proleće. Zahvalan sam zaposlenima i saradnicima koji su u ova dva meseca izveli sve te radove po planu i bez greške“, rekao je direktor Petrohemije.

Stojilković je napomenuo da Pančevci, zbog pokretanja postrojenja, mogu očekivati visok plamen i buku koji će trajati narednih nekoliko dana. „To je normalan tehnološki proces prilikom starta ovakvih postrojenja, koja su ogromna“, rekao je Stojilković.

Prema njegovim rečima, građani ne moraju da strahuju zbog toga, ali ni zaposleni u Petrohemiji.

„Ekološki je potpuno bezbedno i to će trajati par dana dok ne stabilizujemo proizvodnju. Kada se to stabilizuje ulazimo u normalan, redovan rad“, istakao je Stojilković. Rafinerija nafte u Pančevu predstavlja ključni oslonac za rad HIP-Petrohemiju, jer proizvodni proces ove kompanije zavisi od raspoloživosti sirovina koje dolaze iz rafinerije.

Rafinerija je u decembru prošle godine obustavila rad usled nedostatka sirove nafte za preradu nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo Naftnoj industriji Srbije.

Proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu počela je 18. januara, posle gotovo dva meseca pauze. Hemijska industrija Pančevo (HIP) – Petrohemija osnovana je 1975. godine i danas predstavlja najvećeg proizvođača petrohemijskih proizvoda na teritoriji Srbije. Proizvodna postrojenja zauzimaju 241 hektar u industrijskoj zoni Pančeva i Elemiru kod Zrenjanina.

U integrisanom petrohemijskom kompleksu trenutno je moguća proizvodnja više od 600.000 tona petrohemikalija godišnje. Sve započinje proizvodnim procesom u Pančevu koji obuhvata sedam proizvodnih i uslužnih postrojenja sa laboratorijom i potrebnim pratećim službama.

U periodu od 1971. do 1980. godine nakon izbora najsavremenije tehnologije i opreme poreklom uglavnom iz SAD, izgrađeno je šest fabrika: PENG, PEVG, VCM, PVC, Etilen i Elektroliza, međusobno tehnološki povezanih etilenskom i hlornom linijom. Celinu su zaokružile Fabrika Energetika i Fabrika za obradu otpadnih voda, kao i brojni specijalizovani sektori. Kompaniji je 1991. pridružena fabrika sintetičkog kaučuka u Elemiru kod Zrenjanina.

U NATO bombardovanju uništene su dve fabrike: Elektroliza i VCM, dok je treća fabrika PVC onesposobljena za rad, čime je razoreno 40 odsto proizvodnih kapaciteta. Odlukom Vlade Srbije, HIP – Petrohemija je 2015. godine svrstana u grupu 17 subjekata privatizacije od starteškog značaja. Ministarstvo privrede, Naftna industrija Srbije (NIS) i HIP – Petrohemija potpisali su 2021. ugovor o starteškom partnerstvu. U cilju dalje realizacije tog ugovora, 2023. doneta je odluka o povećanju osnovnog kapitala društva novim novčanim ulogom NIS-a u iznosu od 17,59 milijardi dinara. Time je udeo NIS-a u Petrohemiji porastao na 90 odsto, dok je preostalih 10 odsto ostalo u vlasništvu države. HIP-Petrohemija više od 80 odsto svojih prihoda ostvaruje izvozom, pri čemu su glavna tržišta susedne i zemlje Evropske unije.

