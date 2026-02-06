Upis dece preko usluge eVrtić: Više od 3.000 prijava u prva tri dana

Više od 3.000 građana prijavilo se za upis dece u predškolske ustanove putem usluge eVrtić u prva tri dana konkursa, izjavio je danas direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović.

On je rekao da je najveća pogodnost ove usluge to što nema preobimne papirologije i roditelji uz par klikova mogu da prijave decu u vrtiće.

Na pitanje kada će biti lansiranje aplikacije gde će se skladištiti i čuvati lična dokumenta građana, rekao je za Pink da će sledeće nedelje biti lansiranje.

U ponedeljak, 2. februara, počeo je ovogodišnji konkursi, odnosno elektronsko podnošenje prijava za upis dece u predškolske ustanove u 33 opštine i grada širom Srbije među kojima su Kruševac, Leskovac, Sombor, Surdulica, Niš, Bor, Svilajnac i mnogi drugi, saopšteno je danas iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Prijave se podnose elektronski pomoću usluge eVrtić na portalu eUprava i dostupne su svim eGrađanima, odnosno registrovanim korisnicima Portala eID bez obzira na koji način pristupaju Portalu.

Celokupan spisak predškolskih ustanova obuhvaćenih konkursom dostupan je u okviru usluge eVrtić na Portalu eUprava, navodi se.

Ono što je novina je da će u slučaju da su oba roditelja strani državljani moći da podnesu zahtev za upis deteta u vrtić, s obzirom na to da je usluga omogućena i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u Republici Srbiji.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu podseća roditelje da prate objavljivanje konkursa u svojim opštinama i gradovima, kako bi blagovremeno i elektronskim putem podneli zahtev za upis deteta u predškolsku ustanovu.

Registracija građana na Portalu eUprava je moguća onlajn i to kreiranjem korisničkog imena i lozinke ili korišćenjem mobilne aplikacije ConsentID ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

(Pančevac)