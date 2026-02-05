NIS-om će upravljati zajednička kompanija MOL-a i ADNOC-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa rukovodstvom naftne kompanije ADNOK iz UAE, Omarom Al Suvaidijem i Naserom Al Muhairijem, o budućoj saradnji u naftnom sektoru Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa rukovodstvom naftne kompanije ADNOK iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Omarom Al Suvaidijem i Naserom Al Muhairijem, o budućoj saradnji u naftnom sektoru Srbije.

„Imali smo veoma produktivan sastanak sa rukovodstvom ADNOK-a koji je u odmaklim pregovorima sa MOL-om o kupovini udela Gaspromnjefta u Naftnoj industriji Srbije. Radi se na tome da zajednička kompanija ADNOK-a i MOL-a bude većinski vlasnik u NIS-u, dok će ADNOK imati veoma značajno učešće u toj zajedničkoj kompaniji. To je za nas važno jer se radi o državnoj kompaniji Ujedinjenih Arapskih Emirata koja ima veliko iskustvo u naftnom sektoru, a koja može da razume državne interese što je za nas od izuzetnog značaja“, rekla je Đedović Handanović i podsetila na dobre političke odnose predsednika Vučića sa rukovodstvom UAE.

Dodala je da je to takođe značajno zbog budućeg rada Rafinerije u Pančevu.

„Čelnici ADNOK-a su potvrdili da im je cilj da rafinerija nastavi da radi i da povećava kapacitete u budućnosti u skladu sa zahtevima tržišta“, navela je ministarka.

Na sastanku je razgovarano i o kupovini dodatnog udela Srbije u NIS-u za pet odsto.

„Dogovorili smo se da nastavimo konstruktivan i transparentan dijalog kao što smo radili i do sada. Zahvalila sam se što je ADNOK od početka bio u kontaktu sa nama, kao i sa Kancelarijom za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), kao što je bila i Srbija, zalažući se za uspostavljanje redovnog snabdevanja rafinerije sirovom naftom i produžetak licence“.

View this post on Instagram A post shared by Dubravka Đedović Handanović (@dubravka.djedovic)

Đedović Handanović je istakla da će se sva dubinska analiza poslovanja, a u vezi sa kupovinom ruskog dela vlasništva u NIS-u završiti do kraja februara, kako bi se stekli uslovi da se u martu potpiše kupoprodajni ugovor, u okviru roka koji je dao OFAC, odnosno do 24. marta.

„OFAC će morati da odobri tu transakciju kako bi se skinule sankcije NIS-u, što je naš dugoročni cilj“.

Ministarka je istakla da bi u budućnosti MOL upravljao Naftnom industrijom Srbije kao većinski akcionar u zajedničkoj kompaniji sa ADNOK-om, dok će kompanija iz UAE biti prisutna u organima upravljanja.

„To je važno za nas zbog iskustva ADNOK-a u upravljanju velikim sistemima i nadgledanju rada NIS-a kroz učešće u organima upravljanja“, zaključila je Dubravka Đedović Handanović.

Na sastanku održanom na marginama „Svetskog samita vlada“ Đedović Handanović je razgovarala i sa Muhamedom al Ramahijem, izvršnim direktorom kompanije Masdar koja je značajan investitor u obnovljive izvore energije u Srbiji o mogućnostima za razvoj partnerstva sa Elektorprivredom Srbije.

(K1info)