PIO sprema novine: Predložena i izmena beneficiranih radnih mesta

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) doneo je danas program rada fonda za 2026. godinu a kako je izjavio zamenik direktora Aleksandar Milošević program je koncipiran tako da doprinese ostvarenju strateških ciljeva fonda, čijom realizacijom će se postići unapređenje usluga koje fond pruža osiguranicima, korisnicima i ostalim zainteresovanim kao i stvaranje boljih uslova rada zaposlenih.

Prema njegovim rečima to će se postići kroz unapređenje ažurnosti u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, kroz unapređenje tehničko-tehnološke podrške osnovnoj delatnosti, kao i uspostavljanjem optimalne kadrovske strukture i kvalitetnom radnom sredinom i opremljenošću radnih mesta, objavljeno je na sajtu Fonda PIO.

Upravni odbor usvojio je i plan javnih nabavki fonda za 2026. godinu, a doneo je i odluku o utvrđivanju predloga pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Direktor Sektora za ostvarivanje prava iz PIO Vladimir Stanković je naveo da je predlog odluke sačinjen na osnovu dostavljenih mišljenja i predloga Komisije za utvrđivanje i reviziju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Mišljenja i predlozi komisije sačinjeni su na osnovu izvršenja plana i programa revizije radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem za 2025. godinu, za radna mesta koja se obavljaju u crnoj metalurgiji i zdravstvenim ustanovama, kao i po zahtevima poslodavaca za konkretna radna mesta.

„Komisija je izvršila reviziju konkretnih radnih mesta, po predviđenoj metodologiji i uz uključenost stručne organizacije koju je angažovao Fond PIO“, objasnio je on.

Ova odluka se dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, radi donošenja pravilnika.

(Pančevac)