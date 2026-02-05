Batut: Sutra akcija besplatnog PSA testiranja

Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut počeće sutra akciju besplatnog PSA testiranja u Biohemijskoj laboratoriji Instituta, u Ulici Nikolaja Krasnova 13, u okviru akcije „50+ razloga za PSA test”, sa ciljem podizanja svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka prostate.

Kako je objavljeno na sajtu Batuta, obezbeđeno je 1.000 PSA testova, a testiranje će se obavljati u petak od 8 do 18 časova, u subotu od 8 do 14 časova, kao i naredne nedelje, od 8 do 18 časova, sve do utroška raspoloživog broja testova.

Institut za javno zdravlje Srbije na ovo testiranje poziva muškarce starosne dobi od 50 godina, kao i muškarce starije od 45 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom.

Za testiranje nije potrebna posebna priprema, a osoba koja dolazi na testiranje treba da ponese lični dokument. Ukazuje se da povišen PSA rezultat sam po sebi ne ukazuje na rak prostate, već na potrebu za dodatnim pregledima.

Ukoliko PSA test bude imao povišene vrednosti, pacijenti će dobiti savet za dalju dijagnostiku. PSA (prostata specifični antigen) testiranje je brza i jednostavna analiza iz krvi koja traje nekoliko minuta.

PSA spada u najznačajnije tumorske markere koji se koriste u ranom otkrivanju, određivanju stadijuma karcinoma prostate i praćenju rezultata lečenja. Rak prostate u ranim fazama najčešće ne daje simptome, zbog čega se bolest često otkriva kasno. Ipak, kada se otkrije na vreme, u više od 90 odsto slučajeva može se uspešno lečiti.

