OŠ Mladost Vršac: Takmičenje u odbojci za osnovce 11. februara

Gradsko takmičenje u odbojci za učenice i učenike osnovnih škola biće održano u sredu, 11. februara 2026. godine, u sportskoj sali Osnovne škole „Mladost“. Početak takmičenja zakazan je za 9 časova.

Organizatori pozivaju sve učesnike da svoje ekipe dovedu najkasnije do 8.45 časova, kako bi se obavila potrebna prijava i priprema za nesmetan početak takmičenja.

Ovaj sportski događaj predstavlja priliku da se mladi odbojkaši i odbojkašice pokažu svoje veštine, neguju sportski duh i fer-plej, kao i da doprinesu promociji školskog sporta i zdravog načina života.

