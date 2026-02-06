Sportski vikend u Vršcu: Odbojka i košarka na programu 7. i 8. februara

Predstojeći vikend u Vršcu biće u znaku sporta, uz bogat program odbojkaških i košarkaških utakmica koje očekuju ljubitelje dvoranskih sportova.

U subotu, 7. februara, od 13 časova na programu je utakmica Druge lige u odbojci, dok će istog dana od 16 časova biti odigran košarkaški meč između ekipa KK Tower i KK Zadužar.

Sportska dešavanja nastavljaju se u nedelju, 8. februara. Od 13.30 časova ljubitelji odbojke moći će da isprate duel između OK Banat i OK Vojvodina 2, dok je za 18 časova zakazana košarkaška utakmica u kojoj se sastaju KK Vršac i KK Radnički.

Organizatori pozivaju publiku da podrži domaće ekipe i uživa u bogatom sportskom vikendu

(Vršaconline)