Kovačica: Penzioneri, prijavite se za pakete iz solidarne pomoći

Prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“ počela je 2. februara, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ekipa RTV Kovačica je ovim povodom posetila Uzdin, gde je zabeleženo interesovanje penzionera za ovaj vid solidarne pomoći, koji ima za cilj da pruži podršku najugroženijim korisnicima penzija.

Zainteresovani penzioneri mogu podneti prijave zaključno sa 25. februarom, dok će preliminarne rang-liste biti objavljene 26. februara na oglasnim tablama udruženja penzionera i odbora korisnika penzija.

Pravo na humanitarne pakete imaju penzioneri čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 34.201,32 dinara. Prilikom prijavljivanja potrebno je poneti poslednji ček od penzije i ličnu kartu.

Na teritoriji opštine Kovačica, prijavljivanje se vrši u mesnim organizacijama penzionera po naseljenim mestima, kao i u Opštinskom udruženju penzionera u Kovačici.

(RTV Kovačica)