Idemo dalje – uvek spremni! Sjajni rezultati izviđača odreda „Janošik“ iz Kovačice

Izviđači odreda „Janošik“ iz Kovačice ostvarili su izuzetne rezultate na 8. Acinom memorijalu „Stazama istorije Pančeva“, koji je održan u Pančevu od 30. januara do 1. februara.

Na ovom velikom izviđačkom takmičenju učestvovalo je 290 takmičara iz cele Srbije, kao i iz Brčkog (BiH). Odred „Janošik“ predstavljalo je 22 učesnika, raspoređena u sve takmičarske kategorije – od poletaraca do brđana.

U trodnevnom takmičenju najveći uspeh ostvarila je ekipa mlađih izviđača „Lili“, koja je osvojila prvo mesto u ukupnom plasmanu, pokazujući izuzetno znanje, snalažljivost i pravi izviđački duh. Ova ekipa bila je najbolja i na streljani, gde su mališani posebno istakli preciznost i koncentraciju. Sjajan rezultat postigli su i brđani, koji su zauzeli treće mesto u ukupnom plasmanu, uz prvo mesto u disciplini orijentiring. Ekipa poletaraca završila je takmičenje na petom mestu, što je posebno značajno jer je za njih ovo bilo prvo takmičenje. Druga ekipa mlađih izviđača zauzela je deveto mesto od ukupno 15 ekipa, a i za njih je ovo bila prva staza nakon prelaska u višu kategoriju. Stariji izviđači osvojili su četvrto mesto.

Takmičari su se oprobali na izviđačkoj stazi, gde su demonstrirali veštine orijentacije, timskog rada i spretnosti. Nakon takmičarskog dela, učesnici su se družili uz večernje karaoke i dobru zabavu.

Članovi odreda „Janošik“ ovom prilikom pokazali su svoje izvanredne veštine, što potvrđuje kvalitet rada i učenja u različitim aktivnostima sa njihovim starešinama.

(RTV Kovačica/OI Janošik Kovačica)