Do­lo­vo – Ov­ča­ri­ma iz Do­lo­va pri­li­ke im ne ide na ru­ku, ma­da je sne­gu bi­lo vre­me da pad­ne. Šta­vi­še, ka­ko ka­že po­ljo­pri­vred­nik Ni­ko­la Tr­ben­čin, pam­te da­le­ko ja­če zi­me i ve­će sne­go­ve. Ipak, sta­do od oko 100 gr­la sa­da je mo­rao da po­vu­če sa pa­šnja­ka, a ni­je bio je­di­ni na­te­ran da iz­go­ni sto­ku na ostat­ke osu­še­ne tra­ve sve do pr­vih ja­čih mrazeva. Raz­log je što su od­ga­ji­va­či u ju­žnom Ba­na­tu u zi­mu ušli sa upo­la ma­nje stoč­ne hra­ne, a uz to je, ka­žu, lo­šeg kva­li­te­ta i du­plo sku­plja u od­no­su na pro­šlu go­di­nu, piše „Politika“.

„Du­pli” je mi­nus i u ovom se­lu sto­ča­ra, gde va­pe da će ja­ko te­ško pre­gu­ra­ti zi­mu, uz mr­ša­ve za­li­he hra­ne sa svo­jih nji­va, pa će i u obo­ri­ma osta­ti ma­nje gr­la. Još do­da­ju da bi dr­ža­va mo­gla da po­mog­ne na­kon te­ške go­di­ne, ka­da su stre­pe­li za use­ve, pa „ob­ra­li” gu­bit­ke zbog su­še, a u na­red­nim me­se­ci­ma bez is­pa­še. Zbog to­ga će te­ško sa­ču­va­ti op­ti­mal­nu pro­iz­vod­nju gr­la. Tr­ben­čin do­da­je da svo­ju još ni­je re­du­ko­vao, ali sta­do ni­je ni uve­ća­vao, a da će do apri­la ov­ce vi­še pre­hra­nji­va­ti ne­go hra­ni­ti.

„Sad je mi­nus, a mi pri­ča­mo o su­ši ko­ja je le­tos bi­la ka­ta­stro­fal­na i za nas još ni­je pro­šla. Tre­ba pre­zi­mi­ti bar još dva i po me­se­ca. Ja sam gle­dam da ko­li­ko god mo­gu is­ko­ri­stim ostat­ke tra­ve na pa­šnja­ku, jer ni­smo mo­gli da spre­mi­mo do­volj­no kva­li­tet­ne hra­ne za zim­ske da­ne. De­te­li­ne je ma­nje za po­lo­vi­nu, se­na isto, jer je bi­lo sa­mo jed­nog ot­ko­sa, a u nor­mal­nim uslo­vi­ma bu­de ih i tri. Za­to smo mo­ra­li da ku­pi­mo po­lo­vi­nu po­treb­nog ba­li­ra­nog se­na, de­te­li­ne i ko­mu­ši­ne od ku­ku­ru­za, a i ona je zbog su­še ja­ko lo­ša. To, pak, uti­če na kon­di­ci­ju gr­la, ko­ja ne­će mo­ći da iz­ne­su op­ti­ma­lan broj jag­nja­di, pa će­mo i tu bi­ti na šte­ti”, pri­ča za „Po­li­ti­ku” Ni­ko­la Tr­ben­čin.

Uz sve pro­ble­me, i ta­kve hra­ne na tr­ži­štu ne­ma do­volj­no za sve, pa je se­no i sve osta­lo, ka­žu, pre­sku­po. Ba­la je i ne­ko­li­ko hi­lja­da di­na­ra, što do­da­ju, ni­kad ni­je bi­lo – a ki­la ži­ve va­ge pet­na­e­stak po­sto od to­ga. Ra­ču­ni­ca tan­ka da odr­že sta­da. Sto­ka mo­ra da je­de, ko­li­ko god da ce­na hra­ne ra­ste, pa će sto­čar­stvo na ovom te­re­nu te­ško pre­zi­mi­ti. Za­to su pri­nu­đe­ni da ku­pu­ju i sla­mu, sa­mo da bi, ka­ko-ta­ko, na­dok­na­di­li ne­do­sta­tak stoč­nog obro­ka, ko­ji mo­že da se uklo­pi u pro­iz­vo­đač­ku ce­nu.

„Još jed­na ne­iz­ve­sna go­di­na, pa će se sto­ka pro­da­va­ti i vi­še ne­go što smo pla­ni­ra­li, sa­mo da ne­ka­ko pre­tu­ri­mo. Ni­je do­bro ni ra­ta­ri­ma ni sto­ča­ri­ma. Kli­ma, šta li je, te­ra da se ’na­vi­ka­va­mo’, da se bo­lje or­ga­ni­zu­je­mo i sprem­ni­je su­o­či­mo sa si­tu­a­ci­jom. To va­ži za nas, ali i za pra­te­će slu­žbe, ko­je bi mo­ra­le da sta­nu uz po­ljo­pri­vre­du u ove cr­ne da­ne ko­ji tra­ju. Na­ma ne tre­ba no­vac, tre­ba nam hra­na za sto­ku. Bi­lo bi lo­gič­no da dr­ža­va ima ne­ke re­zer­ve, fond, ne­ku stra­te­gi­ju za van­red­ne si­tu­a­ci­je, jer po­sled­nje tri pro­iz­vo­đač­ke go­di­ne je­su bi­le van­red­ne u po­ljo­pri­vre­di. Naj­te­že smo po­go­đe­ni mi sto­ča­ri i ako se ova­ko na­sta­vi, Sr­bi­ja će osta­ti bez mno­go gr­la sto­ke”, mi­šlje­nja je naš sa­go­vor­nik.

A stru­ka na­po­mi­nje da je deo re­še­nja u je­se­njoj se­tvi, ka­da tre­ba se­ja­ti ozi­me kul­tu­re ko­je će sti­ći u sre­di­nom pro­le­ća, ka­ko bi pro­iz­vo­đa­či mo­gli da pre­mo­ste ne­do­sta­tak hra­ne.

„Ma­te­ma­ti­ka nam je sve te­ža. Ja sam već pro­šle go­di­ne sma­njio broj ova­ca sko­ro za tre­ći­nu, a ne­ka­da sam ih te­rao i 150 i to na­še autoh­to­ne ci­ga­je. Ta­ko je i u se­lu. Od ne­ka­da 10.000 ova­ca osta­lo je oko de­set od­sto, go­re-do­le. Mu­či­mo se i sa pla­sma­nom, jer ne­ma ugo­vo­re­ne pro­da­je. Deo ode što, ova­ko, pro­da­mo po­je­di­nač­no, jed­no-dva gr­la, a vi­de­će­mo ka­ko će bi­ti kad do­đe do jag­nje­nja na pro­le­će. O vu­ni ne­ću ni da pri­čam, to su ogrom­ne ko­li­či­ne ko­je sto­je dok ne do­đu za ba­ca­nje. Je­di­no još vaj­de imam od pra­vlje­nja si­ra, dnev­no ga bu­de oko 30 ki­lo­gra­ma i do­bro se pro­da­je”, za­klju­ču­je is­ku­sni sto­čar iz Do­lo­va.

(Politika/Olga Janković)